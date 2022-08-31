'Borsa Kralı' olarak bilinen Nasrullah Ayan canlı yayında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Ekonomi ve borsa alanında yapmış olduğu faaliyetlerle adından söz ettiren Nasrullah Ayan'ın ölüm haberi kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kardeşi Abdullah Ayan ise ölüm haberlerini yalanlayarak kardeşi için sevenlerinden dua istedi. Yaşanan gelişmelerden sonra Nasrullah Ayan'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. İşte Borsa Kralı Nasrullah Ayan'ın hayatı...

'Borsa Kralı' lakaplı Nasrullah Ayan'dan gelen haber herkezi üzdü. Artı TV'nin canlı yayınına katıldığı sırada kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Nasrullah Ayan'ın durumu merak edilirken Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Nasrullah Ayan'ın öldüğünü duyurdu. Bu duyuru sonrası Nasrullah Ayan'ın kardeşinden flaş bir açıklama geldi ve ölüm haberi yalanlandı. Yaşanan gelişmelerden sonra Nasrullah Ayan kimdir? Nasrullah Ayan öldü mü, yaşıyor mu? soruları vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı.

Nasrullah Ayan kimdir?

Nasrullah Ayan 'Borsa Kralı' lakabı ile tanınıyordu. Borsacılık eve ekonomi alanında Türkiye'de önemli işlere imza atan Nasrullah Ayan 1958 yılında Mardin'de dünyaya geldi. Aslen Mardinli olan Nasrullah Ayan ticaretle uğraşarak iş hayatına atıldı. Nasrullah Ayan 1978 yılında İzmir'de bakliyat ihracatı ile uğraşan aile şirketinin başına geçti.

İzmir'de ticaret yaptıktan sonra yurt dışına çıkan ve bir süre yurt dışında yaşayan Nasrullah Ayan 1980'de İsviçre'ye ardından da Singapur'a yerleşti

1987 yılında İsviçre'deki yatırımcılarla birlikte Türkinvest AOG (Asya Okyanusya Grubu) Menkul Kıymetler A.Ş.'yi kurdu.

Bankacılık ve finans alanında çok kritik işlere imza atan Nasrullah Ayan

1992'de Hürriyet Grubu'nun çatısı altında bulunan Tam Sigorta'yı satın aldı.

1993'te borsadan topladığı hisselerle Çelik Halat Tel ve Sanayi A.Ş.'nin yönetimini elegeçirdi. Aynı yıl Makro Borsa, Erciyes, İzibelli Menkul Değerler A. Ş. ile Sağlam Menkul Kıymetler A. Ş. isimli aracı kurumlarını satın aldı. Tüm şirketlerini TF Trend Holding çatısı altında birleştirdi. İki çocuğu, İsviçre'de eğitim gördü. İsviçre'deki bankasının başına, ABD'de bulunan kuzeni Yunus Uca'yı getirdi. Ayrıca Nasrullah Ayan 2017 yılında Borsa Kralı adında bir kitap çıkarmıştır.

Nasrullah Ayan öldü mü, yaşıyor mu?

Nasrullah Ayan'ın katıldığı bir televizyon kanalında kalp krizi geçirdikten sonra hayatını kaybettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Nasrullah Ayan'ın Gaziantep'te vefat ettiğini duyurdu. Ancak bu iddianın gerçek olmadığı anlaşıldı. Nasrullah Ayan'ın kardeşi açıklamasında "Kardeşim ciğerparem Nasrullah Ayan'ın beyni tepki veriyor, gözlerini oynatıyor.. dualarınızı esirgemeyin" dedi