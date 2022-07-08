İmam Ahmet Gür kim? Kayalar Camii’nin imamı Ahmet Gür kimdir? Ahmet Gür ne dedi? Ahmet Gür doktor açıklama olayı nedir? Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın vahşice öldürülmesi tüm Türkiye'nin içini yaktı. Bugün Konya Kayalar Camii'nde kılınan Cuma namazında imamın yaptığı yorumlar sosyal medyada gündem oldu. İmam Ahmet Gür grevde olan doktorlar için kullandığı ifadeler nedeniyle eleştirildi. Ahmet Gür'ün kim olduğu ve ne dediği ise internette araştırılmaya başlandı.

İmam Ahmet Gür kim? Kayalar Camii'nin imamı Ahmet Gür kimdir? Ahmet Gür ne dedi? Ahmet Gür doktor açıklama olayı nedir? Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın vahşice öldürülmesi tüm Türkiye'nin içini yaktı. Bugün Konya Kayalar Camii'nde kılınan Cuma namazında imamın yaptığı yorumlar sosyal medyada gündem oldu. İmam Ahmet Gür grevde olan doktorlar için kullandığı ifadeler nedeniyle eleştirildi. Ahmet Gür'ün kim olduğu ve ne dediği ise internette araştırılmaya başlandı.

Geçtiğimiz gün Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan doktor Ekrem Karakaya vahşi bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bu saldırı sonrası TTB 2 günlük grev kararı aldı. Grev 7-8 temmuz arasında iş bırakma grevi olarak uygulandı. Konya'dan Cuma namazı sırasında imamın bu konuya dair yaptığı yorum ise sosyal medyada güdem oldu. Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahallesi'ndeki Kayalar Camii'nin imamı Ahmet Gür'ün açıkalmaları sosyal medyadada çok konuşuldu.

İmam Ahmet Gür kim?

Ahmet Gür Konya Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahallesi'ndeki Kayalar Camii'nin imamıdır. Ahmet Gür'ün grev kararı alan doktorlarla ilgili sözleri tepki çekti.

Ahmet Gür ne dedi?

İmam Ahmet Gür cuma namazı hutbesi sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bugün arife günü. Bir doktor öldürüldü diyerek, devletin, milletin aleyhine, hastanelerin hiçbir tanesi görev yapmadı. Günlük iğne, serum, tedavi olacak adam var. Bu kadar fırsatçılığa da gerek yok. Yani bu neyi getirir, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir. Bu bir tahriktir ya! Geçen hafta kadın cinayetlerini anlatmadım mı? Televizyonda göstere göstere kadın cinayetlerini çoğalttık. Bu neyi getirir? Sen gittin hastaneden boş döndün, iğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi ki “Sen git grevdeyiz.” Sen öldürmez misin, sövmez misin, dövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun kardeşim. Kimse istemez bir doktorun ölmesini, polis, askerimizin şehit olmasını. Ama devlette devamlılık esası var. Şimdi ben şurada kalp krizi geçirsem bu kadar millet cuma namazı kılmayacak mı? Beni de kaldırır şu kenara koyarlar, cuma namazını kılarlar, ambulans gelip alır götürür. Bu kadar basit. Devlette devamlılık esastır."