Ahmet Gür kimdir? Konya Selçuklu Kayalar Camii imamı kim? Ahmet Gür ne dedi? Konya Şehir Hastanesinde görevli kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya vahşi bir saldırı sonucu öldürülmüştü. Konya'da Cuma namazı hutbesinde konuşan Selçuklu Kayalar Camii imamı açıklamaları ile tepkilerin hedefi oldu. Kayalar Camii imamı Ahmet Gür açıklamasında grevde olan doktorlara yönelik 'Öldürmez misin sen, dövmez misin?' açıklamasında bulundu.

Ahmet Gür kimdir? Konya Selçuklu Kayalar Camii imamı kim? Ahmet Gür ne dedi? Konya Şehir Hastanesinde görevli kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya vahşi bir saldırı sonucu öldürülmüştü. Konya'da Cuma namazı hutbesinde konuşan Selçuklu Kayalar Camii imamı açıklamaları ile tepkilerin hedefi oldu. Kayalar Camii imamı Ahmet Gür açıklamasında grevde olan doktorlara yönelik "Öldürmez misin sen, dövmez misin?" açıklamasında bulundu.

Konya'da Dr. Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu ölüdülmesinin yankıları halen devam ederken yine Konya'dan gelen bir olay çok konuşuldu. Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahallesi'ndeki Kayalar Camii'nde Cuma namazı hutbesinde imamın söyledikleri sosyal medayda gündem oldu. Binlerce kişi imamı doktorları hedef göstermekle suçladı. Konya Selçuklu Kayalar Camii imamı Ahmet Gür'ün kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Konya Selçuklu Kayalar Camii imamı Ahmet Gür kimdir?

Ahmet Gür Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahallesi'ndeki Kayalar Camii'nin imamıdır.

Ahmet Gür, cuma namazı sırasında hutbeden sonra iş bırakan sağlık çalışanlarına yönelik sözleri ile çok tartışıldı. Sosyal medayan da Ahmet Gür'e tepkiler çığ gibi büyüdü.

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi üzerine sağlık çalışanları 7-8 Temmuz'da iş bırakma eylemi başlatmıştı.

Ahmet Gür konuya dair yaptığı yorumunda "Bugün arife günü. Bir doktor öldürüldü diyerek, devletin, milletin aleyhine, hastanelerin hiçbir tanesi görev yapmadı. Günlük iğne, serum, tedavi olacak adam var. Bu kadar fırsatçılığa da gerek yok. Yani bu neyi getirir, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir. Bu bir tahriktir ya!. Geçen hafta kadın cinayetlerini anlatmadım mı? Televizyonda göstere göstere kadın cinayetlerini çoğalttık. Bu neyi getirir? Sen gittin hastaneden boş döndün, iğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi ki “Sen git grevdeyiz.” Sen öldürmez misin, sövmez misin, dövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun kardeşim." dedi.

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