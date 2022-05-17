İlkokul-ortaokul-lise karneler ne zaman verilecek? Yaz tatili ne zaman, hangi gün başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatiline kaç gün var?

İlkokul-ortaokul-lise karneler ne zaman verilecek? Yaz tatiline kaç gün var? Milyonlarca öğrenci 2021-2022 senesine yüz yüze eğitim ile başladı. Kovid-19 pandemisi nedeniyle okulundan ayrı kalan öğrenciler yüz yüze eğitim ile bir seneyi geride bıraktı. Tatil planı yapan öğrenciler ve veliler şimdiden yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? sorularını sormaya başladı. Son sınavlarının yapılmasının ardından öğrencilerin karnesi 17 Haziran Cuma günü dağıtılacak ve milyonlarca öğrenci yaz tatiline girecek.

İlkokul-ortaokul- lise karneler ne zaman verilecek? Yaz tatiline kaç gün var? Milyonlarca öğrenci 2021-2022 senesine yüz yüze eğitim ile başladı. Kovid-19 pandemisi nedeniyle okulundan ayrı kalan öğrenciler yüz yüze eğitim ile bir seneyi geride bıraktı. Tatil planı yapan öğrenciler ve veliler şimdiden yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? sorularını sormaya başladı. Son sınavlarının yapılmasının ardından öğrencilerin karnesi 17 Haziran Cuma günü dağıtılacak ve milyonlarca öğrenci yaz tatiline girecek.

Geçtiğimiz yıllarda Kovid-19 pandemisi nedeniyle eğitim öğreitim uzaktan (online) olarak yapılmıştı. Salıgının etkilerinin azalmaya başlaması ve aşılamaya geçilmesinden sonra 6 Eylül'de tüm kademelerde yüz yüze olacak şekilde eğitim öğetim başlamıştı. Mayıs aylarının sonlarına doğru gelindikçe öğrenciler ve veliler okulların ne zaman kapanacağını, karnelerin hangi gün verileceğini araştırmaya başladı.

İlkokul-ortaokul- lise karneler ne zaman verilecek?

Okullarda birinci dönem yüz yüze olarak 6 Eylül Pazartesi günü başlamıştı. 15-19 Kasım arasında verilen ilk ara tatilin ardından sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erdi. İkinci dönemin sonlarına gelinirken okulların ne zaman panacağı merak edilmeye başlandı. 17 Haziran 2022 Cuma günü karneler dağıtılacak ve okullar tatil olacak.

Yaz tatili ne zaman, hangi gün başlayacak?

Okullarda yaz tatili 17 Haziran Cuma günü son ders çıkış zili ile birlikte başlayacak. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 17 Haziran'da tatile adım atmış olacak.

2022-2023 eğitim yılı ne zaman başlayacak?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

2021-2022 Eğitim Öğretim Takvimi

* Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

* Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.

* İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.