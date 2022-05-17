Öğretmen yaz tatili ne zaman başlayacak? 2022'de öğretmenler hangi gün tatile çıkacak? 2021-2022 öğretmen yaz Haziran seminerleri ne zaman bitecek? 17 Haziran 2022 Cuma günü son ders zili ile birlikte öğrenciler yaz tatiline başlayacak. Öğretmenler öğrencilerden daha sonda yaz tatiline başlayacak. Öğretmenler de tatil planı yapmak için tatile ne zaman çıkacaklarını araştırmaya başladı.

MEB bünyesinde görevli olan 1 milyon öğretmen de 2021-2022 eğitim öğretim yılının sonları yaklaşırken yaz tatili planlarına da şimdiden başladı. Milyonlrca öğrenci gibi öğretmenler de yaz tatilinde seminerlerin ardından tatile çıkacak.

Öğretmen yaz tatili ne zaman başlayacak?

Öğretmenler de öğrenciler gibi her eğitim öğretim yılının sonunda 3 aylık yaz tatiline çıkıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının son ziili 17 Haziran Cuma günü çalılnacak. Öğretmenler de bir hafta sonra resmi olarak yaz tatiline çıkmış olacak.

2021-2022 öğretmen yaz Haziran seminerleri ne zaman bitecek?

Öğretmen Haziran ayı semimer tarihi şu an için netlik kazanmadı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin 17 Haziran'da sona ereceği düşünülürse öğretmen seminerlerinin de Haziran'ın 20'sinde Pazartesi günü başlaması muhtemel görünüyor

202-2022 takvimi

* 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.

* Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

* Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.

* İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek. .