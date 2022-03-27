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TIMETURK / GENEL / İlk iftar ne zaman? 2022 ramazanın ilk iftarı hangi gün? 2 Nisan Cumartesi günü iftar saat kaçta yapılacak?

İlk iftar ne zaman? 2022 ramazanın ilk iftarı hangi gün? 2 Nisan Cumartesi günü iftar saat kaçta yapılacak?

İlk iftar ne zaman? 2022 ramazanın ilk iftarı hangi gün? 2 Nisan Cumartesi günü iftar saat kaçta yapılacak? İftar iki Nisan'da yapıalcak mı? Bereket ve rahmet ayı olarak tanımlanan Ramazan'ın başlamasına sayılı günler kaldı. Sahura kalkıp iftar yapmak için sabırsızlanan milyonlarca Müslüman 2022 Ramazan ayının ilk iftarının hangi gün olacağını merak ediyor. İşte ilk sahur ve ilk oruç açacağımız tarih...

2 Saat Önce
2022-03-27 13:26:08
İlk iftar ne zaman? 2022 ramazanın ilk iftarı hangi gün? 2 Nisan Cumartesi günü iftar saat kaçta yapılacak?

İslam'ın şartlarından biri olan oruç tutma ibadetini Ramazan ayınra yerine getirmek için Milyonlarca Müslüman sabırsızlanıyor. Nefsi terbiye etmek ve açlık duygusunun ne demek olduğunu bize hatırlatan mübarak Ramzan ayına sayılı günler kaldı. Bereket ve mağfiret ayı olarak da tanımlanan 11 ayın sultanı için hazırlıklar da başladı.

İlk iftar ne zaman? 2022 ramazanın ilk iftarı hangi gün?

20222 Ramazan ayının ilk sahur ve iftar vakitleri merak ediliyor. Ramazan ayı 2022'de Nisan ayına denk geliyor. Her sene 11 gün öne gelen Ramazan ayının birinci günü 2 Nisan Cumartesi olacak. Milyonlarca Müslüman 1 Nisan Cuma'yı 2 Nisan Cumartesiye bağlayan gece sahura kalkacak. Niyetlerin ardından oruç tutacak olan vatandaşlar yine 2 Nisan'da akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak.

2 Nisan Cumartesi günü iftar yapılacak mı?

2 Nisan Cumartesi günü yer yüzünde yüz milyonlarca Müslüman oruçlu olacak. Ülkemizde de 2 Nisan'da ilk iftar yapılacak. 2022 Ramazan ayının ilk iftarı sabırsızlıkla bekleniyor.

İstanbul 2 Nisan iftar vakti

İstanbul'da 2 Nisan'da ilk iftar saat 19:36'da yapılacak.

Ramazan ayının son günü ne zaman?

2022 yılında Ramzan ayının son günü 1 Mayıs. Son gün oruçlarını tutan vatandaşlar 2 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nı yaşayacak.

Ramazan bayramı ne zaman?

Kadir Gecesi 2022'de 27 Nisan Çarşamba idrak edilecek.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü idrak edilecek.

Ramazan Bayramı'nın son günü ise 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü olacak.

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