İlk Doğu Ekspresi seferi ne zaman? Doğu Ekspresi biletleri kaç para? Her yıl yerli turistlerin ilgisiyle kısa sürede biletleri tükenen Doğu Ekspresi, ilk seferine başlıyor. Aralık ayında başlayacak olan ilk seferin bilet fiyatları da açıklandı. Doğu Ekspresi bilet fiyatları, sefer tarihleri ve detaylar...

İlk Doğu Ekspresi seferi ne zaman? Doğu Ekspresi biletleri kaç para? Her yıl yerli turistlerin ilgisiyle kısa sürede biletleri tükenen Doğu Ekspresi, ilk seferine başlıyor. Aralık ayında başlayacak olan ilk seferin bilet fiyatları da açıklandı. Doğu Ekspresi bilet fiyatları, sefer tarihleri ve detaylar...

İlk Doğu Ekspresi seferi ne zaman?

Doğu ekspresine her yıl olduğu gibi bu yılda ilgi büyük. İlk seferlerin başlayacağını duyurulmasının ardından kısa bir sürede biletlerin büyük çoğunluğu satıldı. 12 Aralık 2022 tarihinde başlayacak olan ilk Doğu ekspresi biletlerinin fiyatı bin 300 TL olarak satışı çıkarıldı.

Doğu Ekspresi biletleri kaç para?

Toplamda 6 vagon olarak gerçekleştirilen seferlerin; Turistik Doğu Ekspresi'nin 5 vagonu seyahat acenteleri aracılığıyla satıldı. 1 vagonun ise biletleri TCDD aracılığıyla satılıyor. Buna göre; Turistik Doğu Ekspresi kişi başı bilet fiyatı bin 300 lira, Doğu Ekspresi'nin ise bin 270 lira olarak satılıyor.