Doğu ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Doğu ekspresi seferleri ne zaman başlıyor? Doğu ekspresi bilet fiyatları ortaya çıktı. 12 Aralık 2022 seferleri için geri sayım başladı Peki ama Doğu ekspresi bilet fiyatları ne kadar? İşte seferler ve Doğu ekspresi bilet fiyatları...

Doğu ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Doğu ekspresi seferleri ne zaman başlıyor? Doğu ekspresi bilet fiyatları ortaya çıktı. 12 Aralık 2022 seferleri için geri sayım başladı Peki ama Doğu ekspresi bilet fiyatları ne kadar? İşte seferler ve Doğu ekspresi bilet fiyatları...

Doğu ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

12 Aralık 2022 tarihinde başlayacak olan Doğu ekspresi ilk seferlerinin büyük çoğunluğu satıldı. Turistik Doğu ekspresine ilgi yoğundu. Söz konusu Doğu ekspresi'nin bilet fiyatları bin 300 TL olarak açıklandı.

Hangi vagon ne kadar?

Toplam 6 vagon olarak seferini gerçekleştiren Doğu ekspresinin, 5 vagonu Turistik Doğu ekspresi seyahat acentaları tarafından satın alındı. Dolayısıyla turistik Doğu ekspresi'nin bilet fiyatı ve Doğu Ekspresi fiyatları değişiyor.

Turistik Doğu ekspresi'nin kişi başı fiyatı 1300 lira

Doğu ekspresi'nin ise 1270 liradan satılıyor

Doğu ekspresi seferleri ne zaman başlıyor?

Turistik Doğu ekspresinin ilk seferi 12 Aralık 2022 tarihinde Ankara'dan başlayacak. Bir sonraki seferin 2023 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sezon, Doğu Ekspresi'nin 1300 binin üzerinde turist ağırlaması planlanıyor