İlhan İrem neden öldü, hastalığı neydi? İlhan İrem ölüm sebebi nedir? Türk müziğinin usta ismi İlhan İrem'den acı haber geldi. 67 yaşında hayata gözlerini yuman İlhan İrem sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu. İlhan İrem'in bir süredir rahatsızlığı bulunduğu da belirtildi.

İlhan İrem neden öldü, hastalığı neydi? İlhan İrem ölüm sebebi nedir? Türk sanat dünyasına adını altın harflerle yazan İlhan İrem'den sevenlerini yasa boğacak haber geldi. İlhan İrem'in hayatını kaybettiği haberi ajanslara son dakika koduyla düştü. Türk mizik dünyasının efsane isimlerinden İlhan İrem 28 Temmuz günü 67 yaşında hayatını kaybetti.

İlhan İrem neden öldü, hastalığı neydi?

Türk müzik dünyasının usta isimlerinden İlhan İrem 67 yaşında hayatını kaybetti. İlhan İrem bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi görüyordu.

İlhan İrem ölüm sebebi nedir?

İlhan İrem'in bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Sanatçı, bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. İlhan İrem'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

İlhan İrem nereye, hangi mezarlığa defnedilecek?

İlhan İrem'in cenazesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıalcak törenin ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Usta sanatçının bu yönde vasiyeti olduğu öğrenildi. İlhan İrem'in eşi Hansu İrem “Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmekti” dedi.

İlhan İrem kimdir?

Bursa'da 1 Nisan 1955'de dünyaya gelen İrem, 1969'da ortaokul son sınıftayken, okul orkestrasının solisti olarak müziğe ilk adımını attı.

İrem, 1970'te Milliyet gazetesinin düzenlediği liselerarası müzik yarışmasında "Meltemler" adını verdikleri orkestra ile Marmara Bölgesi birincisi oldu. Aynı orkestrayla 1970-1973 arasında Bursa'da çeşitli otellerde dans müziği şarkıcılığı yaptı.

Sanatçı, 1973'te kendi imkanlarıyla ilk 45'lik plağını çıkardı. 1973-1981 arasında, 10 adet 45'liği yayımlanan başarılı sanatçı, 1979'da yayımladığı senfonik yapıdaki "Sevgiliye" uzunçalar plağıyla akademik bir çalışma yaparak, müzik yaşamında yeni bir yola girdi.

"Sevgiliye" albümünde kendi yazdığı sözler dışında, bir Nazım Hikmet şiiri olan "Hoşgeldin"i besteleyip seslendiren sanatçı, 1984'te Bulgaristan'da düzenlenen Altın Orfe Şarkı Yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve Gazeteciler Özel Ödülü'nü kazandı.

Yalnızca kendi yapıtlarını seslendirmeyi sürdüren, kendine özgü bir ekol oluşturan İrem, 1980'li yıllarda öykülerini besteleyerek kurguladığı uzun soluklu müzik yapıtlarıyla, senfonik rock tarzında çalışmalara yöneldi.

Sanatçının, hikayeleri, denemeleri, şiirlerinin yer aldığı yedi kitabı yayımlandı.

Soyut resim çalışmaları da yapan sanatçı, Bursa, Ankara, Antalya, Kuşadası, Dikili, İstanbul, Gölcük ve İzmir'de kişisel resim sergileri açtı. Birçok ödül alan ve 7 altın plak kazanan sanatçı, hayranları tarafından "çağdaş bir ozan" olarak görülüyordu."

İlhan İrem'in 1986 yılında sözlerini yazdığı "Halley" Melih Kibar tarafından bestelendi ve Türkiye'ye Eurovision Şarkı Yarışması'nda o yıla kadar alınan en iyi dereceyi getirdi.

44 yıllık sanat hayatı boyunca bestelerini kendinden başkalarının seslendirmesine, filmlerde, reklamlarda kullanılmasına izin vermeyen İlhan İrem, 2017'de artık uygun koşullarda eserlerinin seslendirilebileceğini açıklamıştı.

İLHAN İREM'İN ALBÜMLERİ

Sevgiliye (1979)

Bezgin (1981)

Pencere (1983)

Köprü (1985)

Ve Ötesi (1987)

Dünden Yarına (1988)

Uçun Kuşlar Uçun (1989)

İlhan-ı Aşk (1992)

Koridor (1994)

Romans (1994)

Seni Seviyorum (2001)

Cennet İlahileri (2006)

Tozpembe/Progressive Çocuk Şarkıları (2008)

İLHAN İREM'İN KİTAPLARI

Pencere... Köprü... Ve Ötesi... (Öykü / 1985)

Uzaklarda Biri Var (Denemeler / 1987)

Katastrof (Şiirler / 1990)

Delirium (Denemeler / 1994)

Millenium / Sanalizasyon Fareleri, Yarasalar ve Diğerleri (Denemeler / 1998)

Siyah Kuğunun Şarkısı (Senfonik Şiir /2007)