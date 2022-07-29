İlhan İrem cenazesi ne zaman? İlhan İrem nereye, hangi mezarlığa defnedilecek? İlhan İrem nereye gömülecek? Türk müziğinin efsane isimlerinden İlhan İrem tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. İlhan İrem'in ölüm haberi başta müzik camiası olmak üzere sevenlerini ve yakınlarını göz yaşlarına boğdu. Usta sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmak istemeyenler cenazenin ne zaman ve nereye defnedileceğini merak ediyor. İşte İlhan İrem'in cenaze programına dair detaylar...

İlhan İrem cenazesi ne zaman? İlhan İrem nereye, hangi mezarlığa defnedilecek? İlhan İrem nereye gömülecek? sorusu usta sanatçının sevenleri tarafından sıkça soruluyor. Türk müziğine adını altın harflerle yazan İlhan İrem 67 yaşında hayata gözlerini yumdu. İrem'in ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu.

İlhan İrem nereye, hangi mezarlığa defnedilecek?

İlhan İrem'in cenazesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıalcak törenin ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Usta sanatçının bu yönde vasiyeti olduğu öğrenildi. İlhan İrem'in eşi Hansu İrem “Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmekti” dedi.

İlhan İrem cenazesi ne zaman?

İlhan İrem'in 30 Temmuz cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

İlhan İrem nereye gömülecek?

Adını sanat camşasına altın harflerle yazan İrem'in cenazesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından Aşiyan Mezarlığı'na gömülecek.

İlhan İrem neden öldü?

67 yaşında hayata gözlerini yuman İlhan İrem bir süredir böbrek yetmezliği tedavisi görüyordu.

Nuri Ersoy'dan taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter'da yaptığı paylaşımda, sanatçının vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Müziğimizin unutulmaz seslerinden İlhan İrem'in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı..

İmamoğlu'ndan taziye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İlhan İrem için taziye mesajı yayımladı. İmamoğlu, "Sanatçı İlhan İrem'in vefat haberine çok üzüldüm. Tarzı ve besteleriyle hepimizin zihninde, anılarında çok güzel bir yer bıraktı. Sanatçımıza Allah'tan rahmet; yakınları, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. .