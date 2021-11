İlaç kullanıyorsanız o meyveden uzak durun!

Her besin vücudumuz için sayısız faydalar içerir evet, ama herkes için değil! Düzenli ilaç kullanan biriyseniz greyfurttan uzak durmanız gerektiğini biliyor muydunuz? Peki neden? Greyfurt vücuda ne gibi bir zarar veriyor? Sizler için araştırdık, gelin anlatalım...



Her besinin faydalarından bahsediyor, onlardan yararlanmaya çalışıyoruz. Fakat her besin her insana uygun değildir, üstelik çok faydalı olsa da! Greyfurt da bunlardan biri. Greyfurt ilaç kullanan insanların uzak durması gereken bir meyvedir.

Greyfurt neden ilaç kullanan insanlara zarar veriyor?

Greyfurt çok vitaminli, vücuda çok faydalı bir meyvedir. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve vücudumuzu hastalıklara karşı dirençli bir hale getirir. Selülitleri ortadan kaldırır, kilo vermeyi sağlar. Fakat gel gelelim ki ilaç kullananların asla tüketmemesi gereken bir meyvedir greyfurt.

Kolesterol ilaçları başta olmak üzere greyfurt birçok ilaçla etkileşime girip organlarımıza zarar verebiliyor. Karaciğerin çalışmasına engel olarak etkilerini göstermeye başlıyor. İleri vakalarda ise böbrekleri, kasları ve hatta vücudun tamamını etkileyebiliyor. Birçok araştırma gösteriyor ki greyfurt suyu ve ilaçların birlikte kullanımı mide yanmasına, kalpte ritim bozukluklarına, organ yetmezliğine ve ölüme neden oluyor.

Peki hangi ilaçlar greyfurtla etkileşime girip vücudumuza zarar veriyor?

Greyfurtun içinde furanokumarin isimli bir madde vardır. Bu madde, ilaçların hücrelerimiz tarafından çözülmesini ve emilmesini sağlayan enzimlerin çalışmasına engel oluyor. Yani greyfurt yediğimizde organlarımız aldığımız ilacın vücudumuza karışmasını önlüyor. Bu durumda da ilaçlar vücudumuza yarar sağlayamıyor ve hatta bize zarar verebilecek bir hale geliyor. Karaciğer ve bağırsaklarda çözülmesi gereken ilaçlar, greyfurtla etkileşime girip başta karaciğeri daha sonra ise böbrekleri, ve en sonunda bütün organlarımızı işlevsiz hale getirebiliyor.

Dünyada greyfurtla etkileşime giren ilaçlar hala araştırılmaya devam ediyor ama genel olarak en çok kolesterol düşürücü ilaçların, tansiyon ve kanser ilaçlarının greyfurt ile etkileşime girdiği biliniyor.

Ayrıca greyfurt gibi turunç ve misket limonu da benzer etkiler gösterebiliyor. Bu yüzden sürekli ilaç kullanan bir insansanız bir besini tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanızda fayda var. Aksi takdirde bilmeden vücudunuzu büyük tehlikelere atıyor olabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.