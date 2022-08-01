İl dışı atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen mazerete bağlı il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanır? İl dışı tayin ilişki kesme ne zaman? Binlerce öğretmen çeşitli nedenlerden dolayı görev yaptığı okulu ve ili değiştirmek isteyebiliyor. Bunun için yılın belli zamanlarında başvuruya açılan il dışı atama başvurusunda bulunması gerekiyor. 2022 yılında 25 Temmuz'da başlayan il dışı isteye bağlı atama başvuru sonuçları merakla bekleniyor. İşte 2022 il dışı atamalarına ilişkin detaylar...

İl dışı atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen mazerete bağlı il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanır? İl dışı tayin ilişki kesme ne zaman? Binlerce öğretmen çeşitli nedenlerden dolayı görev yaptığı okulu ve ili değiştirmek isteyebiliyor. Bunun için yılın belli zamanlarında başvuruya açılan il dışı atama başvurusunda bulunması gerekiyor. 2022 yılında 25 Temmuz'da başlayan il dışı isteye bağlı atama başvuru sonuçları merakla bekleniyor. İşte 2022 il dışı atamalarına ilişkin detaylar...

Binlerce öğretmenin başvurduğu isteye bağlı il dışı yer değiştirme başvuruları geçtiğimiz gün tamamlanmıştı. Adaylar merakla atama başvurularının ne zaman yapılacağını merak ediyor.

İl dışı atama sonuçları açıklandı mı?

İL dışı isteğe bağlı tayin başvuru sonuçları 1 Ağustos'ta yapılacak. Ataması yapılan adaylar ise okullarından ilişkilerini kesme işlemi yapmaları gerekiyor.

İl dışı tayin ilişki kesme ne zaman?

İl dışı öğretmen isteğe bağlı atama (tayin) başvurusu 25 Temmuz'da başlamıştı. 1 Ağustos'ta açıklanacak olan atama sonuçlarının ardından ataması yapılan öğretmenler 2 Temmuz'da okullarında ilişki kesme yapacak.

İller arası atama başvuru şartları neler?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacak.

Başvuru yaparken Dikkat!

Atamalar öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.