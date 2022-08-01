İl dışı atama sonuçları neden açıklanmadı? İl dışı atama-tayin sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

İl dışı atama sonuçları neden açıklanmadı? İl dışı atama-tayin sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İl dışı atama-tayin sonuçları açıklandı mı? Çeşitli nedenlerden dolayı görev yaptıkları okulu ve ili değiştirmek isteyen binlerce öğretmen il dışı tayin başvurusunda bulundu. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından binlerce kişi sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. 1 Ağustos Pazartesi günü sonuçların açıklanacağı takvimde belirtilmişti. Ancak erken saatlerde kontrol edenler İl dışı atama sonuçlarının niye açıklanmadığını merak ediyor.