İl dışı atama sonuçları neden açıklanmadı? İl dışı atama-tayin sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
İl dışı atama sonuçları neden açıklanmadı? İl dışı atama-tayin sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İl dışı atama-tayin sonuçları açıklandı mı? Çeşitli nedenlerden dolayı görev yaptıkları okulu ve ili değiştirmek isteyen binlerce öğretmen il dışı tayin başvurusunda bulundu. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından binlerce kişi sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. 1 Ağustos Pazartesi günü sonuçların açıklanacağı takvimde belirtilmişti. Ancak erken saatlerde kontrol edenler İl dışı atama sonuçlarının niye açıklanmadığını merak ediyor.
2022-08-01 17:05:46
İl dışı atama sonuçları neden açıklanmadı? İl dışı atama-tayin sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İl dışı atama-tayin sonuçları açıklandı mı? Çeşitli nedenlerden dolayı görev yaptıkları okulu ve ili değiştirmek isteyen binlerce öğretmen il dışı tayin başvurusunda bulundu. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından binlerce kişi sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. 1 Ağustos Pazartesi günü sonuçların açıklanacağı takvimde belirtilmişti. Ancak erken saatlerde kontrol edenler İl dışı atama sonuçlarının niye açıklanmadığını merak ediyor.
Binlerce kişi iller arası yer değiştirme (atama-tayin) başvurularına 25 Temmuz'da yaptı. 25-29 Temmuz tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar merakla sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. Başvuru sonuçlarının 1 Ağustos'ta açıklanacağı takvimde yer alıyordu.
İl dışı atama sonuçları neden açıklanmadı?
Sabah erken saatlerinde il dışı atama sonuçlarının açıklanmadığını gören öğretmenler "İl dışı atama sonuçları neden açıklanmadı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Sonuçlar 1 Ağustos'ta gün ortasına doğru açıklanmaya başlanacak.
İl dışı atama-tayin sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Öğretmen il dışı atama başvuru sonuçları 1 Ağustos Pazartesi günü açıklandı. Atamalar öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirildi. Atama sonuçları gün içerinde il dışı tayin sonuçları mebbis.meb.gov.tr sayfasında açıklanacak.
Okul ilişki kesme ne zaman?
Sonuçların açıklanmasının ardından öğretmen 2 Ağustos itibariyle ilişği kesme işlemlerine başlayacak. İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebildi. Öğretmenlerin il dışı atama başvurularının tamamlanmasıyla birlikte MEBBİS ekranı üzerinden sonuçlar bugün duyurulacak.
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