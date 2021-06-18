İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri nedir? Sağlık Bakanlığı korona virüs aşılamasında büyük bir gayret gösteren aşı odası görevlilerine ek ödeme yapılmasına karar verdi. Ayrıca Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde ilgili ek ödeme yönetmeliği kapsamında bulunan personele 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak. Peki İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri nedir? 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri hangileri? Özel hastane personeline ek ödeme yapılacak mı? Özle sektör sağlıkçılara ek ödeme verilecek mi? Ek ödeme kaç ay verilecek?

İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri nedir? Sağlık Bakanlığı korona virüs aşılamasında büyük bir gayret gösteren aşı odası görevlilerine ek ödeme yapılmasına karar verdi. Ayrıca Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde ilgili ek ödeme yönetmeliği kapsamında bulunan personele 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak. Peki İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri nedir? 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri hangileri? Özel hastane personeline ek ödeme yapılacak mı? Özle sektör sağlıkçılara ek ödeme verilecek mi? Ek ödeme kaç ay verilecek?

Türkiye günlük koronavirüs aşılamasında rekor kırdı. Türkiye bir günde 1.5 milyon doz aşıyı vatandaşlarına uyguladı. Aşı personelinin de bu süreçte ek ödme ile ödüllendirilmesine karar verild. Bakanlık aşı odasında görev yapan personele ek ödeme verilmesine karar verildi. Bakanlık konu ile ilgili genelgeyi 81 ilin sağlım müdürlüklerine gönderdi. Auyrıca ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde ilgili ek ödeme yönetmeliği kapsamında bulunan personele 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak. Peki İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri nedir? 2. ve3. basamak sağlık tesisleri hangileri?

İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri nedir?

İkinci basamak resmi sağlık kurumu ifadesinden;

Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan Devlet Hastaneleri,

Özel Dal Hastaneleri,

SSK Hastaneleri ve

Diğer resmi kurum hastaneleri anlaşılır.

İkinci basamak özel sağlık kuruluşu ifadesinden;

Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne göre ruhsat almış özel hastaneler ile

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel tıp merkezleri ve özel dal merkezleri anlaşılacaktır.

Üçüncü basamak sağlık kurumu ifadesinden;

Eğitim ve araştırma hastaneleri,

Özel dal eğitim" href="https://www.timeturk.com/egitim/kategori-11">eğitim ve araştırma hastaneleri ile

Üniversite hastaneleri anlaşılacaktır.

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