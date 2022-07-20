İkinci öğretimde üniversite harcı var mı? İkinci öğretimde devam zorunluluğu var mı? 2. öğretim bölümlerde dersler kaçta başlıyor? 2022 YKS sınavının sonuçları 18 Temmuz'da açıklandı. 3.5 milyondan fazla kişinin katıldığı YKS sınavında baraj uygulaması kalktığı için sınava giren ve puanı hesaplanan herkes tercih yapabilecek. YKS tercih maratonuna giren öğrenciler yerleşme ihtimali daha yüksek olduğu için ikinci öğretim bölümleri araştırmaya başladı. Tercihlerine ikinci öğretimi yazmak isteyenler üniversite harcı olup olmadığını ve devam zorunluluğu olup olmadığını merak ediyor. İşte ikinci öğretim bölümlere dair detaylar...

İkinci öğretimde üniversite harcı var mı? İkinci öğretimde devam zorunluluğu var mı? 2. öğretim bölümlerde dersler kaçta başlıyor? 2022 YKS sınavının sonuçları 18 Temmuz'da açıklandı. 3.5 milyondan fazla kişinin katıldığı YKS sınavında baraj uygulaması kalktığı için sınava giren ve puanı hesaplanan herkes tercih yapabilecek. YKS tercih maratonuna giren öğrenciler yerleşme ihtimali daha yüksek olduğu için ikinci öğretim bölümleri araştırmaya başladı. Tercihlerine ikinci öğretimi yazmak isteyenler üniversite harcı olup olmadığını ve devam zorunluluğu olup olmadığını merak ediyor. İşte ikinci öğretim bölümlere dair detaylar...

Üniversitede okuyan öğrencilerin ekonomik olarak daha özgür olması ve üzerlerindeki yükün hafifletilmesi adına 2012 yılından bu yana birinci öğretim bölümlerinde yada normal eğitim süresi içinde eğitimine devam eden öğrencilerden üniveriste harcı alınmıyordu. 2022-2023 yılında da bu uygulamanın devam etmesi bekleniyor.

İkinci öğretimde devam zorunluluğu var mı?

İkinci öğretim yada birinci öğretim bölümlerinde devam zorunluluğu dersin hocası tarafından belirleniyor. Bazı derslerde devam zorunluluğu olurken bazı derslerde ise devam zorunluluğu olmayabiliyor. Bu açıdan genel bir tanım yaparak ikinci öğretimde devam zorunluluğu var yada yok denemez. Seçtiğiniz okul ve bölüm bu açıdan faklılık gösterebilir.

İkinci öğretimde üniversite harcı var mı?

Üniversitelerin ikinci öğretiminde, zaktan eğitimde ve Açıköğretim Fakültelerinde harç uygulaması devam ediyor. Öğrenciler ikinci öğretimde seçtikleri programa göre değişen harçları her dönem hatırmak zorundadır. İkinci öğretim harçları oldukça yüksektir. 1000 TL ile 2000 TL arasında değişen harç ücretleri her dönem yatırılmak zorundadır. Ancak öğrgün öğretimde harç alınmıyor.

2. öğretim bölümlerde dersler kaçta başlıyor?

İkinci öğretim bölümlerinin puanları örgün öğretime göre daha düşüktür. İkinci öğretimde adaylar çalışabilir ve gelir elde edebilir. İşten sonra eğitimine devam edebilir. Ancak birinci öğretimde çalışmak için öğrencilerin zamanı olamayabilir. İkinci öğretimde dersler akşam saatlerinde başlar. Genelde 16.00 ile 17.00 saatleri arasında başlayan dersler 21.00'e kadar sürebiliyor. Ancak derslerin başlama vbe bitiş saatleri üniversite ve bölüme göre farklılık gösterebilir.

Devam zorunluluğu olmayan bölümler hangileri?

Üniversielerin genelinde devam zorunluluğu bulunuyor. Devam sınırını aşan bir öğrenci o dersten başarısız sayılıyor. Ancak bazı durumlarda dersin hocası devamsızlık sorunun göz ardı etmektedir. Böyle olunca o derste devamsızlıktan kalma olmyacaktır. Devamsızlık zorunluluğu olmayan bölüm ve üniversite denildiği zaman akla ilk önce açık öğretim fakülteleri ve uzaktan öğretim fakülteleri geliyor. Bu fakültelerden seçilen bölümlere yaydolmanız halinde devam zorunluluğunu olmayacaktır.

Üniversite katkı payı kaç para oldu?

Tıp fakülteleri: 706

Diş hekimliği:590

Veterinerlik: 462

Pilotaj: 562

Bilgisayar: 463

İnşaat: 463

Mimarlık: 463

Güzel Sanatlar: 377

Fen Edebiyat: 340

Hukuk: 374

İktisat: 374

İşletme: 374

İlahiyat: 340

Eğitim: 340

Yabancı Dil: 340

İletişim:340

Açık Öğretim: 77

Konservatuvar: 703

Turizm: 227

Uzaktan eğitim ve ikinci öğretim harçları

Veterinerlik: 2549

Pilotaj: 5098

Bilgisayar: 1825

İnşaat: 1825

Mimarlık: 1825

Fen Edebiyat: 1530

Hukuk: 1379

İktisat: 1379

İşletme: 1379