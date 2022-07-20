İkinci öğretimde üniversite harcı var mı? İkinci öğretimde devam zorunluluğu var mı? 2. öğretim bölümlerde dersler kaçta başlıyor?
İkinci öğretimde üniversite harcı var mı? İkinci öğretimde devam zorunluluğu var mı? 2. öğretim bölümlerde dersler kaçta başlıyor? 2022 YKS sınavının sonuçları 18 Temmuz'da açıklandı. 3.5 milyondan fazla kişinin katıldığı YKS sınavında baraj uygulaması kalktığı için sınava giren ve puanı hesaplanan herkes tercih yapabilecek. YKS tercih maratonuna giren öğrenciler yerleşme ihtimali daha yüksek olduğu için ikinci öğretim bölümleri araştırmaya başladı. Tercihlerine ikinci öğretimi yazmak isteyenler üniversite harcı olup olmadığını ve devam zorunluluğu olup olmadığını merak ediyor. İşte ikinci öğretim bölümlere dair detaylar...
2022-07-20 13:00:17
İkinci öğretimde üniversite harcı var mı? İkinci öğretimde devam zorunluluğu var mı? 2. öğretim bölümlerde dersler kaçta başlıyor? 2022 YKS sınavının sonuçları 18 Temmuz'da açıklandı. 3.5 milyondan fazla kişinin katıldığı YKS sınavında baraj uygulaması kalktığı için sınava giren ve puanı hesaplanan herkes tercih yapabilecek. YKS tercih maratonuna giren öğrenciler yerleşme ihtimali daha yüksek olduğu için ikinci öğretim bölümleri araştırmaya başladı. Tercihlerine ikinci öğretimi yazmak isteyenler üniversite harcı olup olmadığını ve devam zorunluluğu olup olmadığını merak ediyor. İşte ikinci öğretim bölümlere dair detaylar...
Üniversitede okuyan öğrencilerin ekonomik olarak daha özgür olması ve üzerlerindeki yükün hafifletilmesi adına 2012 yılından bu yana birinci öğretim bölümlerinde yada normal eğitim süresi içinde eğitimine devam eden öğrencilerden üniveriste harcı alınmıyordu. 2022-2023 yılında da bu uygulamanın devam etmesi bekleniyor.
İkinci öğretimde devam zorunluluğu var mı?
İkinci öğretim yada birinci öğretim bölümlerinde devam zorunluluğu dersin hocası tarafından belirleniyor. Bazı derslerde devam zorunluluğu olurken bazı derslerde ise devam zorunluluğu olmayabiliyor. Bu açıdan genel bir tanım yaparak ikinci öğretimde devam zorunluluğu var yada yok denemez. Seçtiğiniz okul ve bölüm bu açıdan faklılık gösterebilir.
İkinci öğretimde üniversite harcı var mı?
Üniversitelerin ikinci öğretiminde, zaktan eğitimde ve Açıköğretim Fakültelerinde harç uygulaması devam ediyor. Öğrenciler ikinci öğretimde seçtikleri programa göre değişen harçları her dönem hatırmak zorundadır. İkinci öğretim harçları oldukça yüksektir. 1000 TL ile 2000 TL arasında değişen harç ücretleri her dönem yatırılmak zorundadır. Ancak öğrgün öğretimde harç alınmıyor.
2. öğretim bölümlerde dersler kaçta başlıyor?
İkinci öğretim bölümlerinin puanları örgün öğretime göre daha düşüktür. İkinci öğretimde adaylar çalışabilir ve gelir elde edebilir. İşten sonra eğitimine devam edebilir. Ancak birinci öğretimde çalışmak için öğrencilerin zamanı olamayabilir. İkinci öğretimde dersler akşam saatlerinde başlar. Genelde 16.00 ile 17.00 saatleri arasında başlayan dersler 21.00'e kadar sürebiliyor. Ancak derslerin başlama vbe bitiş saatleri üniversite ve bölüme göre farklılık gösterebilir.
Devam zorunluluğu olmayan bölümler hangileri?
Üniversielerin genelinde devam zorunluluğu bulunuyor. Devam sınırını aşan bir öğrenci o dersten başarısız sayılıyor. Ancak bazı durumlarda dersin hocası devamsızlık sorunun göz ardı etmektedir. Böyle olunca o derste devamsızlıktan kalma olmyacaktır. Devamsızlık zorunluluğu olmayan bölüm ve üniversite denildiği zaman akla ilk önce açık öğretim fakülteleri ve uzaktan öğretim fakülteleri geliyor. Bu fakültelerden seçilen bölümlere yaydolmanız halinde devam zorunluluğunu olmayacaktır.
Üniversite katkı payı kaç para oldu?
Tıp fakülteleri: 706
Diş hekimliği:590
Veterinerlik: 462
Pilotaj: 562
Bilgisayar: 463
İnşaat: 463
Mimarlık: 463
Güzel Sanatlar: 377
Fen Edebiyat: 340
Hukuk: 374
İktisat: 374
İşletme: 374
İlahiyat: 340
Eğitim: 340
Yabancı Dil: 340
İletişim:340
Açık Öğretim: 77
Konservatuvar: 703
Turizm: 227
Uzaktan eğitim ve ikinci öğretim harçları
Veterinerlik: 2549
Pilotaj: 5098
Bilgisayar: 1825
İnşaat: 1825
Mimarlık: 1825
Fen Edebiyat: 1530
Hukuk: 1379
İktisat: 1379
İşletme: 1379
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