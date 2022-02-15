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TIMETURK / GENEL / Devam zorunluluğu olmayan bölümler 2022 | Devamsızlık olmayan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri hangileri?

Devam zorunluluğu olmayan bölümler 2022 | Devamsızlık olmayan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri hangileri?

Devam zorunluluğu olmayan bölümler 2022 | Devamsızlık olmayan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri hangileri? Üniversite sınavına giren ve tercih yapmaya hak kazanan adaylar hem çalışıp hem de üniversite eğitimlerine devam etmek için devamsızlık zorunluluğu olmayan bölümleri tercih etmek istiyor. Üniversitelerin pek çoğunda girilen derslerde devam zorunluluğu bulunuyor. Bazı bölümlerde ve üniversitelerde ise devam zorunluluğu olmadan eğitim yapılıyor. İşte devamsızlıktan sınıfta kalmanın olmadığı üniversiteler ve bölümleri...

3 Saat Önce
2022-02-15 13:47:55
Devam zorunluluğu olmayan bölümler 2022 | Devamsızlık olmayan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri hangileri?

Devam zorunluluğu olmayan bölümler 2022 | Üniversite ve bölüm tercihi yapmak isteyen ancak bazı sebeplerden dolayı eğitimlerini derse girmeden tamamlamak isteyen adaylar Devamsızlık olmayan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri hangileri? sorusuna yanıt arıyor. Çalışmak zorunda olan öğrenciler derslere katılamıyor ve dolayısıyla devam zorunluluğu olmayan bir bölümde ve üniversitede eğitim göremek istiyor. Ülkemizde devamsızlık olmayan pek çok bölüm bulunuyor. Bu bölümlerde sadece sınava girmek ve gerekli olan harçları yatırmak gerekiyor. Sınavları geçen ve başarılı olan öğrenciler bölümlerinin diplomalarını alarak ş hayatına atılabilirler.

Devam zorunluluğu olmayan bölümler 2022

Üniversielerin genelinde devam zorunluluğu bulunuyor. Devam sınırını aşan bir öğrenci o dersten başarısız sayılıyor. Ancak bazı durumlarda dersin hocası devamsızlık sorunun göz ardı etmektedir. Böyle olunca o derste devamsızlıktan kalma olmyacaktır. Devamsızlık zorunluluğu olmayan bölüm ve üniversite denildiği zaman akla ilk önce açık öğretim fakülteleri ve uzaktan öğretim fakülteleri geliyor. Bu fakültelerden seçilen bölümlere yaydolmanız halinde devam zorunluluğunu olmayacaktır.

Devamsızlık olmayan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri hangileri?

Devam zorunluluğu olmayan bölümler denbilince akla ilk olarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi geliyor. Bunun Dışında İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Fakültesi bölümleri de vardır. Ayrıca Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim ile de devam zorunluluğuna takılmadan eğitimlerinize devam edeblirsiniz. İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri;

Acil Durum Ve Afet Yönetimi
Adalet
Aşçılık
Bankacılık Ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı
Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Felsefe
Fotoğrafçılık Ve Kameramanlık
Görsel İletişim Tasarımı
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
İlahiyatİlahiyat (Arapça)
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı Ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras Ve Turizm
Laborant Ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Marka İletişimi
Medya Ve İletişim
Menkul Kıymetler Ve Sermaye Piyasası
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik Ve Koruma
Perakende Satış Ve Mağaza Yönetimi
Radyo Ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Yönetimi
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal HizmetSosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği
Sosyoloji
Spor Yönetimi
Tarım Teknolojisi
Tarih
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
Turizm Ve Seyahat Hizmetleri
Türk Dili Ve Edebiyatı
Web Tasarımı Ve Kodlama
Yaşlı Bakımı
Yerel Yönetimler
Yönetim Bilişim Sistemleri

İstanbul Üniversitesi devam zorunluluğu olmayan uzaktan eğitim bölümleri hangileri?

4 Yıllık bölümler

COĞRAFYA
ÇOCUK GELİŞİMİ
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ
FELSEFE
İKTİSAT
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞLETME
REKREASYON
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SOSYOLOJİ
TARİH
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

4 Yıllık bölümler

ADALET
ÇOCUK GELİŞİMİ
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
SOSYAL HİZMETLER
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
YAŞLI BAKIMI
GRAFİK TASARIMI (YENİ)
MARKA İLETİŞİMİ (YENİ)

Lisans tamamlama

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK
SAĞLIK YÖNETİMİ
SOSYAL HİZMET

Hangi Üniversitelerde uzaktan eğitim var?

Uzaktan eğitim imkanı sağlayan pek çok üniversite var. Bunlardan bazıları şunlar;

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Amasya Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Bartın Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bitlis Eren Üniversitesi

Bülent Ecevit Üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Erzincan Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi

ODTÜ Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Uşak Üniversitesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

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