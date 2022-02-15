Devam zorunluluğu olmayan bölümler 2022 | Devamsızlık olmayan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri hangileri? Üniversite sınavına giren ve tercih yapmaya hak kazanan adaylar hem çalışıp hem de üniversite eğitimlerine devam etmek için devamsızlık zorunluluğu olmayan bölümleri tercih etmek istiyor. Üniversitelerin pek çoğunda girilen derslerde devam zorunluluğu bulunuyor. Bazı bölümlerde ve üniversitelerde ise devam zorunluluğu olmadan eğitim yapılıyor. İşte devamsızlıktan sınıfta kalmanın olmadığı üniversiteler ve bölümleri...

Devam zorunluluğu olmayan bölümler 2022 | Üniversite ve bölüm tercihi yapmak isteyen ancak bazı sebeplerden dolayı eğitimlerini derse girmeden tamamlamak isteyen adaylar Devamsızlık olmayan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri hangileri? sorusuna yanıt arıyor. Çalışmak zorunda olan öğrenciler derslere katılamıyor ve dolayısıyla devam zorunluluğu olmayan bir bölümde ve üniversitede eğitim göremek istiyor. Ülkemizde devamsızlık olmayan pek çok bölüm bulunuyor. Bu bölümlerde sadece sınava girmek ve gerekli olan harçları yatırmak gerekiyor. Sınavları geçen ve başarılı olan öğrenciler bölümlerinin diplomalarını alarak ş hayatına atılabilirler.

Devam zorunluluğu olmayan bölümler 2022

Üniversielerin genelinde devam zorunluluğu bulunuyor. Devam sınırını aşan bir öğrenci o dersten başarısız sayılıyor. Ancak bazı durumlarda dersin hocası devamsızlık sorunun göz ardı etmektedir. Böyle olunca o derste devamsızlıktan kalma olmyacaktır. Devamsızlık zorunluluğu olmayan bölüm ve üniversite denildiği zaman akla ilk önce açık öğretim fakülteleri ve uzaktan öğretim fakülteleri geliyor. Bu fakültelerden seçilen bölümlere yaydolmanız halinde devam zorunluluğunu olmayacaktır.

Devamsızlık olmayan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri hangileri?

Devam zorunluluğu olmayan bölümler denbilince akla ilk olarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi geliyor. Bunun Dışında İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Fakültesi bölümleri de vardır. Ayrıca Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim ile de devam zorunluluğuna takılmadan eğitimlerinize devam edeblirsiniz. İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri;

Acil Durum Ve Afet Yönetimi

Adalet

Aşçılık

Bankacılık Ve Sigortacılık

Bilgisayar Programcılığı

Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı

Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon

Ev İdaresi

Felsefe

Fotoğrafçılık Ve Kameramanlık

Görsel İletişim Tasarımı

Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

İlahiyatİlahiyat (Arapça)

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı Ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras Ve Turizm

Laborant Ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Marka İletişimi

Medya Ve İletişim

Menkul Kıymetler Ve Sermaye Piyasası

Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik Ve Koruma

Perakende Satış Ve Mağaza Yönetimi

Radyo Ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Yönetimi

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal HizmetSosyal Hizmetler

Sosyal Medya Yöneticiliği

Sosyoloji

Spor Yönetimi

Tarım Teknolojisi

Tarih

Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik

Turizm Ve Otel İşletmeciliği

Turizm Ve Seyahat Hizmetleri

Türk Dili Ve Edebiyatı

Web Tasarımı Ve Kodlama

Yaşlı Bakımı

Yerel Yönetimler

Yönetim Bilişim Sistemleri

İstanbul Üniversitesi devam zorunluluğu olmayan uzaktan eğitim bölümleri hangileri?

4 Yıllık bölümler

COĞRAFYA

ÇOCUK GELİŞİMİ

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ

FELSEFE

İKTİSAT

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞLETME

REKREASYON

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

SOSYOLOJİ

TARİH

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

4 Yıllık bölümler

ADALET

ÇOCUK GELİŞİMİ

HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

SOSYAL HİZMETLER

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

YAŞLI BAKIMI

GRAFİK TASARIMI (YENİ)

MARKA İLETİŞİMİ (YENİ)

Lisans tamamlama

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ

HEMŞİRELİK

SAĞLIK YÖNETİMİ

SOSYAL HİZMET

Hangi Üniversitelerde uzaktan eğitim var?

Uzaktan eğitim imkanı sağlayan pek çok üniversite var. Bunlardan bazıları şunlar;

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Amasya Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Bartın Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bitlis Eren Üniversitesi

Bülent Ecevit Üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Erzincan Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi

ODTÜ Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Uşak Üniversitesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

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