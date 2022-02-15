Devam zorunluluğu olmayan bölümler 2022 | Devamsızlık olmayan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri hangileri?
Devam zorunluluğu olmayan bölümler 2022 | Devamsızlık olmayan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri hangileri? Üniversite sınavına giren ve tercih yapmaya hak kazanan adaylar hem çalışıp hem de üniversite eğitimlerine devam etmek için devamsızlık zorunluluğu olmayan bölümleri tercih etmek istiyor. Üniversitelerin pek çoğunda girilen derslerde devam zorunluluğu bulunuyor. Bazı bölümlerde ve üniversitelerde ise devam zorunluluğu olmadan eğitim yapılıyor. İşte devamsızlıktan sınıfta kalmanın olmadığı üniversiteler ve bölümleri...
2022-02-15 13:47:55
Devam zorunluluğu olmayan bölümler 2022 | Üniversite ve bölüm tercihi yapmak isteyen ancak bazı sebeplerden dolayı eğitimlerini derse girmeden tamamlamak isteyen adaylar Devamsızlık olmayan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri hangileri? sorusuna yanıt arıyor. Çalışmak zorunda olan öğrenciler derslere katılamıyor ve dolayısıyla devam zorunluluğu olmayan bir bölümde ve üniversitede eğitim göremek istiyor. Ülkemizde devamsızlık olmayan pek çok bölüm bulunuyor. Bu bölümlerde sadece sınava girmek ve gerekli olan harçları yatırmak gerekiyor. Sınavları geçen ve başarılı olan öğrenciler bölümlerinin diplomalarını alarak ş hayatına atılabilirler.
Devam zorunluluğu olmayan bölümler 2022
Üniversielerin genelinde devam zorunluluğu bulunuyor. Devam sınırını aşan bir öğrenci o dersten başarısız sayılıyor. Ancak bazı durumlarda dersin hocası devamsızlık sorunun göz ardı etmektedir. Böyle olunca o derste devamsızlıktan kalma olmyacaktır. Devamsızlık zorunluluğu olmayan bölüm ve üniversite denildiği zaman akla ilk önce açık öğretim fakülteleri ve uzaktan öğretim fakülteleri geliyor. Bu fakültelerden seçilen bölümlere yaydolmanız halinde devam zorunluluğunu olmayacaktır.
Devamsızlık olmayan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri hangileri?
Devam zorunluluğu olmayan bölümler denbilince akla ilk olarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi geliyor. Bunun Dışında İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Fakültesi bölümleri de vardır. Ayrıca Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim ile de devam zorunluluğuna takılmadan eğitimlerinize devam edeblirsiniz. İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri;
Acil Durum Ve Afet Yönetimi
Adalet
Aşçılık
Bankacılık Ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı
Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Felsefe
Fotoğrafçılık Ve Kameramanlık
Görsel İletişim Tasarımı
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
İlahiyatİlahiyat (Arapça)
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı Ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras Ve Turizm
Laborant Ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Marka İletişimi
Medya Ve İletişim
Menkul Kıymetler Ve Sermaye Piyasası
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik Ve Koruma
Perakende Satış Ve Mağaza Yönetimi
Radyo Ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Yönetimi
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal HizmetSosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği
Sosyoloji
Spor Yönetimi
Tarım Teknolojisi
Tarih
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
Turizm Ve Seyahat Hizmetleri
Türk Dili Ve Edebiyatı
Web Tasarımı Ve Kodlama
Yaşlı Bakımı
Yerel Yönetimler
Yönetim Bilişim Sistemleri
İstanbul Üniversitesi devam zorunluluğu olmayan uzaktan eğitim bölümleri hangileri?
4 Yıllık bölümler
COĞRAFYA
ÇOCUK GELİŞİMİ
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ
FELSEFE
İKTİSAT
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞLETME
REKREASYON
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SOSYOLOJİ
TARİH
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
4 Yıllık bölümler
ADALET
ÇOCUK GELİŞİMİ
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
SOSYAL HİZMETLER
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
YAŞLI BAKIMI
GRAFİK TASARIMI (YENİ)
MARKA İLETİŞİMİ (YENİ)
Lisans tamamlama
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK
SAĞLIK YÖNETİMİ
SOSYAL HİZMET
Hangi Üniversitelerde uzaktan eğitim var?
Uzaktan eğitim imkanı sağlayan pek çok üniversite var. Bunlardan bazıları şunlar;
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
ODTÜ Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
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