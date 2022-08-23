İkinci el araba (otomobil) fiyatları düşecek mi? Sıfır araç fiyatları yükselir mi, ucuzlar mı? Araba fiyatları düşer mi? Araç almak isteyenler yüksek fiyatlar ve kredi faizlerinin istenilen seviyede olmaması nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyor. ÖTV indirimi konusunda yaşanan beklentiler ve sıfır otomobil satışlarına getirilen 6 ay ve 6 bin km şartı araba almak isteyenleri umutlandırdı.

Son zamanlarda hızlı bir yükseliş yaşayan araç fiyatları vatandaşların ulaşabileceği seviyeyi geçti. En füşük sıfır otomobil fiyatı 400 bin lira seviuyesinde. Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında ÖTV indirimi beklentileri devam ederken satışlar da bir hayli düşmüş durumda. Araba almak isteyenler de şu sıralar beklemeye geçti. İkinci el araba (otomobil) fiyatları düşecek mi? Sıfır araç fiyatları yükselir mi, ucuzlar mı? Araba fiyatları düşer mi? soruları pek çok vatandaş tarafından sorulmaya başlandı.

İkinci el araba (otomobil) fiyatları düşecek mi?

Otomobil sektörüne dair son zamanlar yeni gelişmelere şahit oluyoruz. Vatanadaşlar hayat pahalılığından şikayet ederken araç fiyatları da son yıllarda adeta uçuşa geçti. Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları neredeyse ulaşılamaz duruma geldi. Piyasadaki dalgalanmayı engellemek için ise "sıfır-ikinci el" olarak adlandırılan otomobillerin satışına sınırlama getirildi. İkinci el kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023'ten önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak. Bu durumun piyasada fiyat artışlarını engellmesi bekleniyor.

Sıfır araç fiyatları yükselir mi, ucuzlar mı?

Sıfır araçların alınarak galeriler tarafından satılmasına yönelik yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Böylece sıfır otomobillerde fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İlk yapacağımız işlerden biri 1.6 otomobillerde vergileri bugünün yaklaşık dörtte biri oranına indirmek olacak" demişti.

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