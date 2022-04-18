İftar yemeğine hangi sanatçılar katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçılarla iftar buluşmasına kimler katıldı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçılarla iftar programına katıldı. İftar yemeğine sanat camiasından pek çok isim katıldı. Sinema, tiyatro, müzik gibi pek çok alanda sanatçıları ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında 'Esasen sanatçı toplumun aynasıdır. Toplumun birikimi, zevki, derdi, hayali sanatçısını biçimlendirir.' dedi. İşte iftara katılan sanatçılar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

İftar yemeğine hangi sanatçılar katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçılarla iftar buluşmasına kimler katıldı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçılarla iftar programına katıldı. İftar yemeğine sanat camiasından pek çok isim katıldı. Sinema, tiyatro, müzik gibi pek çok alanda sanatçıları ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Esasen sanatçı toplumun aynasıdır. Toplumun birikimi, zevki, derdi, hayali sanatçısını biçimlendirir." dedi. İşte iftara katılan sanatçılar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iftar programında ülkemizin önde gelen sanatçılarını ağırladı. Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen iftar yemeğine pek çok isim katıldı. Etkinlikte konuşan Cumnurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

“Kültür insanları ve sanatçılar toplumların kendi renklerini oluşturabilmeleri ve bunu tüm dünyaya yansıtabilmelerini sağlayan medeniyet lokomotifleridir. Kültür ve sanat ürünleri değdikleri her yerde kendi özgün mesajlarını taşırlar. Sanatçılarımız icra ettikleri sanat dalının ötesinde işte böyle büyük bir misyonun, işte böyle önemli bir sorumluğun sahibidirler. Esasen sanatçı toplumun aynasıdır. Toplumun birikimi, zevki, derdi, hayali sanatçısını biçimlendirir. Türkiye bir dönemine damga vuran geçmişiyle bağlarını kopartma anlayışının en büyük bedellerinden birini, kültür ve sanat alanında ödemiştir. Közün üzerine ne kadar toprak atarsanız atın, maya sağlamsa içten içe yanmayı sürdürür. Milletimiz de sanatına, sanatçısına, kültür ürünlerine sahip çıkarak, kendi tarzını oluşturarak bu yıkıcı ve kurak dönemi aşmasını bilmiştir. Bu vesile ile müzik başta olmak üzere sanatın her alanında verdikleri eserler ile duayen sıfatını hak eden tüm sanatçılarımızı rahmetle yad ediyoruz. Onlardan aldıkları bayrağı gururla taşıyan sanatçılarımıza başarılar diliyoruz."

İftar yemeğine hangi sanatçılar katıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen iftar yemeği programına çok sayıda isim kadtıldı. Kalemkar Semih İrteş, piyanist Güher Pekinel ve Süher Pekinel, İbrahim Tatlıses, akademisyenler Uğur Derman ve Çiçek Derman, bestekar Amir Ateş, ilahi sanatçısı Sami Özer, piyanist-besteci Büşra Kayıkçı, yazar Gülseren Budayıcıoğlu, yönetmen Mesut Uçakan, hattat Hasan Çelebi, fotoğrafçı İzzet Keribar, yazar Gülper Refiğ, YouTuber Merve Özkaynak, rap sanatçısı Resul Aydemir, Karadenizli sanatçı Ekin Uzunlar ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı İskender Pala, Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Coşkun Sabah, Demet Akalın, Hülya Avşar, Yavuz Bingöl, Umut Akyürek, Müşerref Akay, Yonca Evcimik, Ahmet Selçuk İlkan, Tamer Karadağlı, Metin Şentürk, Gamze Özçelik, Şafak Sezer, Alişan Tektaş ve Şükriye Tutkun başta olmak üzere çok sayıda sanatçı katıldı.

Sükriye Tutkun'dan Erdoğan'a teşekkür

Şükriye Tutkun, iftar sonrası yaptığı Twitter paylaşımıyla Erdoğan'a teşekkür etti. Tutkun, "İftarını birkaç lokmayla açıp, namaz sonrası hiç oturmadan, tüm yorgunluğuna rağmen, masalarımıza uğrayıp bizlerle sohbet eden, fotoğraf çektirmek isteyen, hep gülümseyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Keşke babam olsa' boşuna dememişim. Büyük insan" dedi.