Şükriye Tutkun kimdir? Şükriye Tutkun nereli, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçılarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Sanat ve müzik camiasından pek çok ünlü ismin katıldığı iftar sonrasında sanatçıların sorunları dile getirildi. İftara katılanlar arasında yer alan Şükriye Tutkun iftar sonrası sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında Erdoğan'a teşekkür etti. Şükriye Tutkun'un mesajında 'Keşke babam olsa boşuna dememişim. Büyük insan' ifadeleri yer aldı. Bu açıklamaların ardından Şükriye Turkun'un kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Şükriye Tutkun kimdir? Şükriye Tutkun nereli, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçılarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Sanat ve müzik camiasından pek çok ünlü ismin katıldığı iftar sonrasında sanatçıların sorunları dile getirildi. İftara katılanlar arasında yer alan Şükriye Tutkun iftar sonrası sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında Erdoğan'a teşekkür etti. Şükriye Tutkun'un mesajında "Keşke babam olsa boşuna dememişim. Büyük insan" ifadeleri yer aldı. Bu açıklamaların ardından Şükriye Turkun'un kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da sanatçılarla iftar yemeğinde buluştu. Sanatçıların sorunlarının dile getirildiği yemeğe pek çok ünlü isim katıldı. Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun da iftara katılan isimler arasındaydı. Şükriye Tutkun, iftar sonrası yaptığı Twitter paylaşımıyla Erdoğan'a teşekkür etti. Tutkun, "İftarını birkaç lokmayla açıp, namaz sonrası hiç oturmadan, tüm yorgunluğuna rağmen, masalarımıza uğrayıp bizlerle sohbet eden, fotoğraf çektirmek isteyen, hep gülümseyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Keşke babam olsa' boşuna dememişim. Büyük insan" dedi.

Şükriye Tutkun kimdir?

Şükriye Tutkun 19 Eylül 1965 yılında Kocaeli'nde dünyaya geldi. Şükriye Tutkun Türk halk müziği sanatçısıdır.

Gürcü kökenli Artvinli bir ailenin kızı olarak doğan Şükriye Tutkun müzik yaşantısına genç yaşlarda başladı. Şükriye Tutkun Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Şan bölümü mezunudur.

Şükriye Tutkun Afşar Timuçin'den estetik ve felsefe, Filiz Ali'den Opera Tarihi, Cenan Akın'dan armoni, İlteriş Sun'dan solfej, Yekta Kara'dan sahne dersleri aldı.

Etnomüzikolog Tugay Başar ile çocuk yuvalarında müzik öğretmenliği ile ilgili çalışmalar yapmıştır.

Şükriye Tutkun pek çok usta isimle çalışma şansı yakalamıştır. Usta sanatçılardan da eğitim alan Şükriye Tutkun konservatuvarda okuduğu yıllarda değişik zamanlarda TRT Gençlik Korosu, İstanbul Operası Gençlik Korosu, St. Antoine Kilisesi Korosu'nda soprano olarak görev aldı.

Tutkun, Muammer Ketencoğlu, Zülfü Livaneli, Fahir Atakoğlu, Atilla Özdemiroğlu, Ali Osman Erbaşı gibi sanatçılarla çalışmıştır.

Pilastip Show'da eski başbakanlardan Tansu Çiller karakterini seslendiren sanatçı çizgi ve dizi filmde, ayrıca reklam filmlerinde seslendirmeler yapmıştır. Sanatçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Sultan Gelin Müzikali'nde başrolde oynamıştır. Şimdilerde TRT Okul'da Hayata Tutunanlar isimli programın sunuculuğunu yapmaktadır.

Şükriye Tutkun nereli, kaç yaşında?

Şükriye Tutkun Gürcü kökenli Artvinli bir ailenin kızıdır. Şükriye Tutkun Kocaeli'de dünyaya geldi. 2022 yılı itibari ile Şükriye Tutkun 57 yaşındadır. .