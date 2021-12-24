İETT'ye zam mı geldi? İETT aylık abonman zam mı geldi? İETT aylık öğrenci zam mı geldi? İstanbul'da ulaşıma dev zam geldi. İstanbul'da yaşayanlar bir zam haberiyle daha üzüldü. İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi, UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi. Haberi alan vatandaşlar İETT aylık abonman ücretlerine zam mı geldi? İETT aylık öğrenci ücretlerine zam mı geldi? sorusuna yanıt aramaya başladı.

İETT aylık abonman zam mı geldi? İETT aylık öğrenci zam mı geldi? İstanbul'da ulaşıma dev zam geldi. İstanbul'da yaşayanlar bir zam haberiyle daha üzüldü. İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi, UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi. Haberi alan vatandaşlar İETT aylık abonman ücretlerine zam mı geldi? İETT aylık öğrenci ücretlerine zam mı geldi? sorusuna yanıt aramaya başladı.

İETT'ye zam mı geldi?

İstanbul'da ulaşıma dev zam geldi... İstanbul'da elektronik bilet, taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam talebi oy birliğiyle kabul edildi. İETT seferlerinde kullanılan elektronik biletlere zam yapıldı.

Elektronik bilet nedir?

Toplu taşıma araçlarında kullanılan kağıt biletin yerini elektronik biletler aldı. İstanbul'da tüm toplu taşıma araçlarında uygulamaya konulan elektronik biletler vatandaşın kullanımına geçtiğimiz yıllarda sunulmuştu.

İETT nedir?

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri veya resmî kısaltmasıyla İETT, İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma hizmeti veren kuruluştur.

1939 yılında muhtelif şirketleri millîleştiren 3645 sayılı yasa ile "İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğü" adı altında bugünkü statüsüne kavuştu. 1945 yılında Yedikule ve Kurbağalıdere havagazı fabrikaları ile bu fabrikaların beslediği İstanbul ve Anadolu havagazı dağıtım sistemleri İETT'ye devredildi. 1961'de işletmeye alınan troleybüsler, 1984'e kadar İstanbullulara hizmet verdi. 1982 yılında çıkarılan bir yasa ile tüm elektrik hizmetleri, hak ve vecibeleriyle birlikte Türkiye Elektrik Kurumu (TEK)'na devredildi. Daha sonra 1993 yılında havagazı üretim ve dağıtım faaliyetleri sona erdi. Bugün yalnızca kent içi toplu taşıma hizmeti sunan İETT, otobüs, tramvay ve tünel işletmeciliğinin yanında özel halk otobüsleri ve İstanbul Ulaşım A.Ş.'nin yönetim, işletme ve denetiminden sorumludur. İETT ayrıca İstanbul'daki raylı sistemlerin (metro ve tramvay) bir bölümünün (Eminönü - Kabataş, Sultançiftliği - Edirnekapı, Edirnekapı - Topkapı, Otogar - Başakşehir) yapımını da üstlenmiştir.

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