İETT'ye zam mı gelecek? İETT İstanbulkart öğrenci aylık ve tam mavi kart obanman ücreti ne kadar? Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamlardan sonra vatandaşlar İETT ve toplu taşıma ücretlerine zam gelmesinden endişe ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra uluslararası piyasada enerji krizi patlak vermiş ve brent petrol fiyatı 130 dolar seviyesine kadar çıktı. Bu hızlı artıştan ile birlikte yurt içinde benzin ve motorine peş peşe zamlar geldi. Son bir kaç haftada gelen zamlarla birlikte mazot 23 lira seviyesine kadar dayandı.

Akaryakıt ürünlerine gelen art arda zamlardan sonra pek çok kişi ulaşıma da yeni zamlar gelmesinden endişe ediyor. İstanbul'da vatandaşların sıkça kullandığı İETT seferlerinde fiyat artışı beklentisi oluşmaya başladı. Uluslararası piyasada petrol ürünlerinin fiyatlarının adeta uçuşa geçmesi ile yurt içinde benzin ve motorinin litre satış fiyatlarına zam geldi. Son haftalarda gelen zamlardan sonra benzin 20 TL'yi geçerken mazot da 23 TL sınırına kadar geldi. Zamların daha da gelmesi beklenirken İETT ücretlerinde artış olup olmayacağı da merak ediliyor.

İETT'ye zam mı gelecek?

İETT otobüs ve metrobüs sferlerinin en büyük giderlerini yakıtlar oluşturuyor. Son aylarda akaryakıt fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişle birlikte İETT ücretlerine zam gelmesi de kaçınılmaz oldu.

İETT İstanbulkart öğrenci aylık ve tam mavi kart obanman ücreti ne kadar?

Sabah'ta yer alan haberde, İBB yönetimi toplu taşımada elektronik bilet fiyatlarında 1 yıl içinde yüzde 111 zam yaptı. Yönetim, 10 Şubat 2020'de yüzde 35 zam yaparak öğrenci mavi kart aylık ücretini 40 liradan 50 liraya, tam aylık mavi kart ücretlerini ise 205 liradan 275 liraya yükseltti. 29 Temmuz 2021'de yapılan yüzde 15'lik zamla ücretler, aylık tam mavi kart ücretlerinde 275 liradan 316 liraya çıktı. Öğrenci aylık ücretleri ise 50 liradan 57.50 liraya yükseldi. 24 Aralık 2021'de toplu ulaşımda yüzde 36.2 zam yapan İBB yönetimi, aylık mavi kartı 430 lira, öğrenci aylık mavi kart ücretlerini ise 78 liraya yükseltti.

İstanbulkar ücretlerine zam geldi

Anonim İstanbulkart fiyatı 13 liradan 25 liraya yükseldi. Yaşanan artış yüzde 92 seviyesinde oldu. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart, engellilerin de kullandığı Ücretsiz Kart ile Mavi Kart yüzde 75 zamla 20 liradan 35 liraya yükseldi. Denetim Kartı 40 liradan 50 liraya, Ada Sakini Kartı 20 liradan 35 liraya, kişiye özel tasarımlı İstanbulkart 20 liradan 40 liraya, Personel ve Stajyer Devam Kontrol Sistemi Kartı 26 liradan 35 liraya, Araç Kullanım Belgesi Kartı ise 40 liradan 50 liraya çıkarıldı.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstannbul Benzin litre fiyatı: 20,35

Ankara Benzin litre fiyatı: 20,44

İzmir Benzin litre fiyatı: 20,46

İstannbul Motorin litre fiyatı: 22,82

Ankara Motorin litre fiyatı: 22,90

İzmir Motorin litre fiyatı: 22,90

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