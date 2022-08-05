İbrahim Taşdemir kimdir? İsa Bey Camii'nin imamı İbrahim Taşdemir'in videosu viral oldu! İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan ve pek çok turisti ağırlayan İsa Bey Camii'nin imamı İbrahim Taşdemir'in turistlerle kurduğu diyalog sosyal medyada oldukça fazla beğenildi. Temiz İngilizcesi ile turistleri karşılayan, cami ve İslam dini hakkında onlara bilgi veren İbrahim Taşdemir'in kim olduğu da merak ediliyor.

İbrahim Taşdemir kimdir? İsa Bey Camii'nin imamı İbrahim Taşdemir'in videosu viral oldu! İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan ve pek çok turisti ağırlayan İsa Bey Camii'nin imamı İbrahim Taşdemir'in turistlerle kurduğu diyalog sosyal medyada oldukça fazla beğenildi. Temiz İngilizcesi ile turistleri karşılayan, cami ve İslam dini hakkında onlara bilgi veren İbrahim Taşdemir'in kim olduğu da merak ediliyor.

İbrahim Taşdemir kimdir?

İbrahim Taşdemir Türkiye'nin en çok turist alan ilçelerinden biri olan İzmir'in Selçuk ilçesinde İsa Bey Camii'nin imamıdır.

İngilizcesi ile görenleri şaşırtan İbrahim Taşdemir zamiyi ziyarete gelen tursitlere hem dinimizi hem de camiyi tanıtıyor. Turistlerle kurduğu diyalogun yer aldığı bir video sosyal medyada en çok izlenenler arasına girmeyi başardı.

İbrahim Taşdemir, ibadethaneyi ziyaret eden yabancı turistlere 15 dildeki Kur'an-ı Kerim kitapçıklarını hediye ederek, İslam'ı anlatıyor.

Taşdemir, şimdiye kadar turistlere yaklaşık 20 bin Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Diyarbakır'da, bölücü terör örgütüne yönelik 2017'de düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir'in babası İbrahim Taşdemir, görev yaptığı camiye gelen yabancı turistlere Müslümanlığı anlatıyor, onlara Kur'an-ı Kerim hediye ediyor.

İsa Bey Camii'nin imamı İbrahim Taşdemir'in nereli ve kaç yaşında olduğuna dair ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

İsa Bey Camii hakkında

İsa Bey Camii , İzmir'in Selçuk ilçesinde, Artemis Tapınağı'yla Saint Jean Kilisesi arasındadır. 1375 yılında Aydınoğlu İsa Bey tarafından yaptırılmıştır. Mimar Şamlı Ali'nin eseridir.

İsa Bey Camii, Türk mimarlık tarihinin Anadolu Beylikleri dönemine ait en eski ve gösterişli eserlerindendir. 19. yüzyılda kervansaray olarak da kullanılmıştır.

Simetrik olmayan bir plana inşa edilen caminin yamaçta konumlandırılan iki giriş kapısı batı ve doğu tarafındadır. Batı kapısı yazılar ve geometrik şekillerle süslüdür. Batı yönündenki duvarlar mermerle kaplı, diğer cepheler ise kesme taştandır. Cephesi, pencere kenarları ve her iki kubbesinin de kasnağı Selçuklu çinileriyle süslüdür.

Caminin doğu ve batı kapısının üstünde yükselen iki minareden birisi tamamen, diğerinin ise şerefeden yukarısı 16. yüzyılın ortalarında meydana gelen depremlerde yıkılmıştır. Aynı depremlerde caminin çatıları da yıkılmıştır. 1975 yılında dönemin Selçuk Müftüsü Abdullah Arılık tarafından yaptırılan iyileştirme çalışmaları ile çatısı ve duvarları onarılmış ve tekrar ibadete açılmıştır. .