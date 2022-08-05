İbrahim Bölükbaşı kimdir? Pehlivan İbrahim Bölükbaşı nereli, kaç yaşında? Adana'da geleneksel Karakucak Güreşleri'ni 3 kez üst üste kazanan pehlivan İbrahim Bölükbaşı, 910 gramlık 24 ayar altın kemerin kendisine verilmediği gerekçesiyle hukuki süreci başlattı. Konuyla ilgili Karaisalı İlçe Belediyesi’ne dava açan Bölükbaş kemerin kendisine teslim edilmesini istiyor. Alton kemerde şaibe iddialarının gündeme geldiği olayların ardından İbrahim Bölükbaşı'nın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Karaisalı Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği Kızıldağ Karakucak Güreşleri için 2018 yılında 910 gram 24 ayar altın kemer aldı. Kemer, dönemin Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül, Daire Başkanı Halil Hızlısoy ve Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan'ın imzalarıyla şampiyon pehlivana verilmek üzere Karaisalı Belediyesi'ne teslim edildi. 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kızıldağ Karakucak Güreşleri'ni pehlivanlardan İbrahim Bölükbaşı kazandı. Güreşler, 2020 yılında ise koronavirüsü salgını nedeniyle yapılamadı. Bir yıllık aranın ardından geçen yıl düzenlenen Karakucak Güreşleri'ni yine İbrahim Bölükbaşı kazandı. Kurallar gereği üst üste 3 yıl boyunca şampiyon olan pehlivanın daimi sahibi olduğu kemer, pandemi nedeniyle müsabakalara bir yıl ara verildiği gerekçesiyle İbrahim Bölükbaşı'na verilmedi. Güreşte yaşanan bu skandal mahkemeye intikal etti. Hakkını her türlü arenada arayacağını belirten İbrahim Bölükbaşı kemerin hakkı olduğunu belirterek kendisine verilmesini talep ediyor.

İbrahim Bölükbaşı kimdir?

İbrahim Bölükbaşı 1 Aralık 1990 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Türk Milli Takım adına da güreşen İbrahim Bölükbaşı serbest stilde mücadele ediyor. Ankara ASKİ Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdüren İbrahim Bölükbaşı son zamanlarda kendisine teslim edilmeyen pehlivanlık kemeri ile gündeme geldi.

İbrahim Bölükbaşı, Erzurum'un Pasinler'in Altınbaşak köyünde dünyaya geldi. Doğduğu köyde güreşe başladı ve Pasinler'deki geleneksel Cuma güreş turnuvalarında güreşti. 2006'dan beri, Ankara'da Şekerspor kulübünde çalışmalarına devam etmektedir.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına yarışmıştır. .