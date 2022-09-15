İBB Sen Oku Diye burs başvurusu nasıl yapılır? İstanbul Senin Uygulaması İBB burs başvurusu 2022 | İstanbul Senin Uygulaması yüklenmiyor? soruları şu sıralar İBB burslarına başvurmak isteyen binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. İBB binlerce öğrenciye eğitimlerinde destek olmak için burs imkanı sağlıyor. İBB burslarından olan 'Sen Oku Diye' bursuna başvurular İstanbul Senin Uygulaması üzerinden de yapılabiliyor. Peki 2022 Sen Oku Diye burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

İBB Sen Oku Diye burs başvurusu nasıl yapılır? İstanbul Senin Uygulaması İBB burs başvurusu 2022 | İstanbul Senin Uygulaması yüklenmiyor? soruları şu sıralar İBB burslarına başvurmak isteyen binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. İBB binlerce öğrenciye eğitimlerinde destek olmak için burs imkanı sağlıyor. İBB burslarından olan "Sen Oku Diye" bursuna başvurular İstanbul Senin Uygulaması üzerinden de yapılabiliyor. Peki 2022 Sen Oku Diye burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrencilere burs desteği sağlamaya devam ediyor. Başvuru yapmak için sabırsızlanan öğrenciler ve veliler açılan ekran karşısında başvuruların nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

İBB Sen Oku Diye burs başvurusu nasıl yapılır?

İBB Sen Oku Diye burs başvurusu yapabilmek için öncelikle https://senokudiye.ibb.istanbul/ adresine giriş yapmanız gerekiyor. Açılan sayfada "İstanbul Senin'le Giriş Yap" seçeneğine tıklayarak Karekod ile Giriş Yap-TCKN/YKN ile Giriş Yap seçeneklerinden birini seçmeniz gerekecek. Aşağıda yer alan videolardan İBB Sen Oku Diye burslarına başvuruların nasıl yaılacağını detaylı şekilde öğrenebilirsiniz.

İBB Sen Oku Diye burs başvuru şarltarı neler?

İBB burslarından yararlanmak için bazı şartları taşıyor olmak gerekiyor. İşte 2022 Sen Oku Diye bursuna başvuru şartları;

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

* Öğrencinin kendisinin İstanbul'da ikamet etmesi

* Şehit çocukları, yetim ve öksüz çocukların ilköğretim veya lise öğrencisi olması

* Engelli çocukların ilköğretim/lise veya MEB onaylı özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görüyor olması

* Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi

* Devlet okulu veya vakıf/özel okullarda %100 burslu okuyor olması

Sen Oku Diye bursuna kaç yaşından büyükler başvurabilir?

Başvurusu yapılacak öğrenci minimum 5 yaşını doldurmuş olmalıdır. Üst sınır bulunmamaktadır

Sen Oku Diye burs ücreti ne kadar?

Tek seferlik olmak üzere öğrenci başına 500 TL destek sağlanacaktır.

Hatalı veya yanlış bilgi girişi durumlarında nasıl bir düzenleme yapılacaktır?

Hatalı veya yanlış evrak yüklenmesi durumunda tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılarak düzenleme gerçekleştirilecektir.