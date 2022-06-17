İBB Kent lokantası nerelerde var? Kent lokantasına kimler gidebilir? Kent lokantası ücretleri ne kadar? Kent lokantası sadece öğrenciler için mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Lokanta uygulamasını hayata geçirdi. Ucuz ve lezzetli yemek servisi yapılacak olan kent lokantasına vatandaşların ilgisi oldukça fazla. Kent lokantasının açılışı ile işçiler ve öğrenciler kent lokantasının nerede olduğunu araştırmaya başladı. İşte kent lokantası yemek fiyatları ve detayları...

İBB Kent lokantası nerelerde var? Kent lokantasına kimler gidebilir? Kent lokantası ücretleri ne kadar? Kent lokantası sadece öğrenciler için mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Lokanta uygulamasını hayata geçirdi. Ucuz ve lezzetli yemek servisi yapılacak olan kent lokantasına vatandaşların ilgisi oldukça fazla. Kent lokantasının açılışı ile işçiler ve öğrenciler kent lokantasının nerede olduğunu araştırmaya başladı. İşte kent lokantası yemek fiyatları ve detayları...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kentin ilk kent lokantasının açılışına katıldı. İstanbulluların ucuz ve sağlıklı yemeğe ulaşması amacı ile açılan kent lokantalarına ilk günden vatandaşların ilgisi oldukça fazlaydı. Yemek fiyatları oldukça uygun olan kent lokantasının İstanbul'un neresinde, hangi ilçelerinde ve mahallesinde olduğu araştırılmaya başlandı.

İBB Kent lokantası nerelerde var?

İBB Kent lokantasının ilk İstanbul'un Fatih ilçesinde buunan Çapa seminde açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Çapa'da açılan kent lokantasında ilk servisi gençlerle birlikte yaptı.

İBB Kent lokantası İstanbul'un hangi ilçelerinde var?

İBB kent lokantası Fatih ilçesi Çapa semtinde açıldı. İkinci İBB kent lokantasının Bağcılar'da açılacağı ifade edildi. Kent lokantaları kısa sürede İstanbul'un birçok semtinde hizmet vermeye başlayacak.

Kent lokantası sadece öğrenciler için mi?

Kent lokantası açılışında konuşan İmamoğlu şunları söyledi: “Burada temel amacımız; gençlerimizin, öğrencilerimizin güvenilir ve hijyenik, ucuz gıdaya erişebilmelerini sağlamak. İlave olarak, çalışan işçiler var. Özellikle İkitelli, Bağcılar, Sultanbeyli gibi sanayi yoğun olan noktalarda, orada da onlara yakın alanlarda mekanlar üreteceğiz. Çapa da bulunduğumuz yer itibariyle, eğitimin çok yoğun olduğu bir bölge. Hem üniversiteleriyle hem lise ve diğer okullarıyla, çok yoğun olduğu bir bölge. Bu salon 80 kişi kapasiteli. Çalışanlarıyla beraber burada gündelik hizmetleri sunacaklar. Bir güzel tarafı; çalışanlarımızı özellikle kadın tercih ediyoruz bütün lokantalarımızda. Onların hem buradaki vicdanlı gözleri, yüzü temiz bakışları bizim daha güzel hizmet sunmamızı sağlayacak. Onlara da başarılar diliyorum."

Kent lokantası ücretleri ne kadar?

İBB kent lokantasında yemek ücretleri ise oldukça uygun. 4 çeşitli sağlıklı ulu yemek yiyen bir vatandaş 29 TL hesap ödeycek. İşte Kent lokantası menü fiyatları;

Dört çeşit yemek: 29 LİRA (Çorba, ana yemek, yardımcı yemek, salata ve su)

Meşrubat: 5.5 LİRA

Tatlı: 7 LİRA

Su: 1 LİRA