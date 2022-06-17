İBB Kent Lokantası fiyatları | Kent lokantası yemek ücreti ne kadar? Kent lokantası 4 çeşit yemek kaç TL? Kent lokantası nerelerde var? Kent lokantasına kimler gidebilir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ucuz restoran projesi hayata geçirildi. İstanbul halkının sağlıklı, temiz ve ucuz yemeğe ulaşması için Kent Lokantası açıldı. Artan hayat pahalılığı nedeniyle öğrenciler ve dar gelirliler için büyük bir fırsat olan kent lokantalarının yemek fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki İBB kent lokantası menü fiyatları ne kadar?

İBB Kent Lokantası fiyatları | Kent lokantası yemek ücreti ne kadar? Kent lokantası 4 çeşit yemek kaç TL? Kent lokantası nerelerde var? Kent lokantasına kimler gidebilir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ucuz restoran projesi hayata geçirildi. İstanbul halkının sağlıklı, temiz ve ucuz yemeğe ulaşması için Kent Lokantası açıldı. Artan hayat pahalılığı nedeniyle öğrenciler ve dar gelirliler için büyük bir fırsat olan kent lokantalarının yemek fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki İBB kent lokantası menü fiyatları ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), düşük gelirli vatandaşlar, öğrenciler ve esnafa yönelik açacağını duyurduğu ‘Kent Lokantası' projesini hayata geçirdi. İlk şubesi açılan kent lokantasına vatandaşlardan büyük ilgi vardı. Kent lokantası açılışına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrenciler ile bir araya gelerek yemek servisi yaptı. Ucuz yemek servisi yapılan kent lokantası fiaytları merak edilip araştırılan konuşarın başında geliyor.

İBB Kent Lokantası fiyatları

İBB Kent Lokantasında lezzetli, sıcak yemekler vatandaşlara sunulacak. Fiyat olarak da kent lokantası oldukça uygun olacak. Öğrenciler ve dar gelirlilerin sıkça ziyaret edeceği kent lokantası menü fiyatları da belli oldu.

Kent lokantası yemek ücreti ne kadar?

Kent lokantasında 500 kişiye yemek servisi yapılcak. İBB'nin projesine pek çok kişi ilgi gösterdi. İşte 2022 kent lokantası fiyatları;

Dört çeşit yemek: 29 LİRA (Çorba, ana yemek, yardımcı yemek, salata ve su)

Meşrubat: 5.5 LİRA

Tatlı: 7 LİRA

Su: 1 LİRA

İBB kent lokantası nerelerde var?

İBB, İstanbul halkının ucuz ve sağlıklı yemeğe ulaşımı için hizmete sokacağı kent lokantalarının ilkini Çapa'da açtı. Kent Lokantası'nın ikincisi, çok yakında Bağcılar Meydanı'nda hizmete girecek. Kent lokantaları kısa sürede İstanbul'un birçok semtinde hizmet vermeye başlayacak.

Kent lokantası hangi saatlerde açık?

12.00-20.00 arası hizmet verecek lokantada, günde 500 kişi yemek yiyebilecek.