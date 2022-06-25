İBB 2022-2023 bursu ne kadar? İBB bursu arttı mı? İBB Genç Üniversiteli bursu kaç TL oldu? soruları şu sıralar binlerce üniversite öğrencisi tarafından sorulmaya başlandı. İBB burslarına geçen sene zam yapılması bekleniyordu ama beklenen zam olmadı. İBB Başkanı İmamoğlu'ndan gelen açıklama ise İBB bursuna başvuracak olanları heyecanlandırdı. İBB bursuna yeni bu seneden itibaren zam geldiği duyuruldu. İmamoğlu açıklamasında İBB bursunun 4.500 TL olacağını belirtti.

Binlerce üniversite öğrencisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bursa başvuru yapıyor. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle üniversite öğrencileri eğitimlerini maddi açıdan daha rahat devam ettirebilmek için çeşitli burs imkanları kovalıyor. Devlet, özel ve yerel yönetimlerin bursalarına başvuran öğrenciler alacakları burs yardımı ile eğitimlerini daha rahat sürdürüyor. İBB de binlerce üniversite öğrencisine sağladığı burslarla destek oluyor.

İBB 2022-2023 bursu ne kadar?

İBB burslarına zam beklentisi geçen yıldan bu yana vardı. Ancak beklenen zam duyurusu daha yeni geldi. İBB Başklanı İmamoğlu bu seneden itibaren İBB Genç Üniversiteli bursunun artacağını açıkladı. İmamoğlu açıklamasında şunları söyledi: "75 bin üniversite öğrencisine yıllık 4 bin 500 burs vereceğiz. ‘Yıllardır partimizi üniversite öğrencilerine burs veremiyoruz çünkü bu iptal edildi AYM'de CHP tarafından' dediler ya. Nasıl çatır çatır verildiğini gösterdik. Niyetiniz vermekse bunu verirsiniz, kimsede bize hesap sormadı. Başkasına vermeyi tercih ediyorsanız o da sizin tercihiniz. Biz gençlere verirken gururla veriyoruz."

İBB bursu arttı mı?

İBB bursu alınan karar doğrultusunda 1300 TL arttı. Buna göre geçen sene 3200 TL olarak 3 taksit halinde ödenen İBB Genç Üniversiteli burslarında yüzde 40'a yakın zam oldu.

İBB Genç Üniversiteli bursu kaç TL oldu?

İBB Genç Üniversiteli bursu alınan yeni karar ile 4.500 TL'ye çıktı.

İBB Bursuna kimler başvurabilir?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

İBB Bursuna kimler başvuramaz?

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri