Hyundai Kona fiyatı düştü mü? 2022 sıfır Elektrikli Hyundai Kona ne kadar oldu? Hyundai Kona ÖTV indirimi ile fiyatı indi mi?

Hyundai Kona fiyatı düştü mü? 2022 sıfır Hyundai Kona ne kadar oldu? Elektrikli otomobilleri ilgilendiren ÖTV indirimi ile Hyundai Kona fiyatı da bir hayli düşecek. TOGG'un piyasaya çıkmasına az bir süre kala elektrikli otomobillerle ilgili çok önemli ÖTV düzenlemesi geldi. Buna göre motor gücü 160 kW'ı geçmeyen matrah değeri 700 bin TL'nin altında olan elektrikli otomobillerde ÖTV oranı yüzde 10'a düşürüldü. Bu ÖTV indiriminden Hyundai Kona Elektrikli modeli de yararlanıyor. Peki 2022 Hyundai Kona fiyatı kaç bin lira düştü?

Hyundai Kona fiyatı düştü mü? 2022 sıfır Hyundai Kona ne kadar oldu? Elektrikli otomobilleri ilgilendiren ÖTV indirimi ile Hyundai Kona fiyatı da bir hayli düşecek. TOGG'un piyasaya çıkmasına az bir süre kala elektrikli otomobillerle ilgili çok önemli ÖTV düzenlemesi geldi. Buna göre motor gücü 160 kW'ı geçmeyen matrah değeri 700 bin TL'nin altında olan elektrikli otomobillerde ÖTV oranı yüzde 10'a düşürüldü. Bu ÖTV indiriminden Hyundai Kona Elektrikli modeli de yararlanıyor. Peki 2022 Hyundai Kona fiyatı kaç bin lira düştü?

Elektrikli araç almayı düşünenleri sevindirecek öneli bir gelişme yaşandı. 2023 yılında TOGG'un piyasaya çıkmasına az bir süre kala elektrkli otomobil ÖTV oranlarında güncellemeye gidildi. Buna göre motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrah değeri 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli otomobillerin yeni ÖTV oranı yüzde 10 olacak. Bu vergi indirimiyle beraber pek çok elektrikli otomobilin fiyatı da düşecek. Bunlardan biri de elektrkli Hyundai Kona.

Hyundai Kona fiyatı düştü mü?

ÖTV indirimi ile birlikte elektrikli Hyundai Kona'nın fiyatında 110 bin TL'ye kadar bir indirim bekleniyor. Hyundai Kona elektrikli fiyatı ÖTV'nin yüzde 10'a çekilmesiyle 895 bin TL'den 787 bin TL'ye kadar düşecek.

2022 sıfır Elektrikli Hyundai Kona ne kadar oldu?

2022 modeli sıfır elektrkli Hyundai Kona'nın fiyatı güncel olarak 787 bin TL olacak.

ÖTV indirimi hangi araçları kapsıyor?

Yeni düzenleme ile birlikte motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrahı 700 bin TL altında olan araçlarda ÖTV, yüzde 10 olarak uygulanacak.

160 kW altı, ancak matrahı 700 bin TL ve üstü olan araçlarda yüzde 40; 160 kW üstü ve matrahı 750 bin TL'yi geçmeyenlerde yüzde 50, geçenlerde ise yüzde 60 olarak belirlenecek.

Elektrikli otomobillerin ÖTV'sinde yapılan değişiklikte, oranlar haricinde en büyük değişikliğin hesaba matrah değerlerinin de eklenmesi olduğu görülüyor.

Hangi elektrikli araçlara indirim gelecek?

Mini Cooper SE (137 kW)

Eski fiyat: 1 milyon 198 bin 176 TL

Yeni fiyat: 823 bin 745 TL

Volvo XC40 (170 kW)

Eski fiyat: 1 milyon 351 bin 647 TL

Yeni fiyat: 1 milyon 266 bin 700 TL

Seres 3

Eski fiyat: 1 milyon 150 bin TL

Yeni fiyat: 790 bin 625 TL

Skywell ET5

Eski fiyat: 1 milyon 038 bin 333 TL

Yeni fiyat: 713 bin 854 TL

Hyundai Kona hakkında

Hyundai Kona, Hyundai tarafından 2017 yılından bu yana üretilen küçük sınıf crossover SUV modelidir. Araç, 2017 yılında tanıtılmış olup adını Hawaii'nin Kona bölgesinden almaktadır.