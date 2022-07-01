Elektrik otomobil fiyatları düşecek mi? Renault Zoe, BMW iX3, Hyundai KONA, Tesla 2022 satış fiyatları inecek mi? Elektrikli otomobil ÖTV indirimi mi yapıldı?

Elektrik otomobil fiyatları düşecek mi? Renault Zoe, BMW i3, iX3, Hyundai KONA, Tesla 2022 satış fiyatları inecek mi? Elektrikli otomobil ÖTV indirimi mi yapıldı? soruları şu sıralar elektrikli otomobil almayı düşünenler tarafından sıkça soruluyor. Çevre dostu, bakım maliyetleri oldukça düşük olan elektrikli araçlara ilgi son yıllarda bir hayli fazla. Ancak ülkemizde otomobil fiyatlarında yaşanan artış elektrikli otomobil satın almayı oldukça zorlaştırdı. Türkiye'nin doğuştan elektrikli otomobili TOGG'un piyasaya daha sağlam tutunabilmesi için ÖTV düzenlemesine gidildi. Peki elektrikli araç fiyatları ÖTV düzenlemesi ile düştü mü?

Yerli elektrkli otomobil TOGG'un piyasaya çıkmasına az bir süre kala çok önemli bir gelişme yaşandı. Togg'un yapacağı elektrikli araç üretimini desteklemeye yönelik ÖTV düzenlemesine gidildi. 160 kW geçmeyen özel tüketim vergisi matrahı 700 bin TL'nin altındaki araçlarda ÖTV yüzde 10 olarak uygulanacak ve böylece Togg tarafından yapılan üretim destelenecek. Bu gelişmelerin ışığında elektrkli otomobil almayı düşünenler elektrkli araç piyasasında fiyatların düşüp düşmeyeceğini merak ediyor.

Elektrikli otomobil fiyatları son zamanlarda oldukça arttı. Ülkemizde elektrkli otomobil fiyatları 800 bin TL'den başlıyor. Elketrkli araç almak isteyenleri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Elektrikli otomobil ÖTV indirimi mi yapıldı?

Buna göre, motor gücü 160 kW'ı, vergisiz fiyatı 700 bin TL'yi geçmeyen elektrikli otomobillerden alınacak vergi tutarı yüzde 10 olarak belirlendi. Aynı koşullarda vergisiz fiyatı 700 bin TL'yi aşan elektrikli otomobillerden alınacak ÖTV tutarı ise yüzde 40 oldu. Motor gücü 160 kW'ı geçen elektrikli araçlardan da 750 bin TL'yi aşmayanlar için ÖTV oranı yüzde 50, 750 bin TL'yi aşanlar için ÖTV oranı yüzde 60 olarak güncellendi.

Renault Zoe, BMW iX3, Hyundai KONA, Tesla 2022 satış fiyatları inecek mi?

TOGG düzenlemesi ile elektrikli otomobil piaysasının hareketlenmesi bekleniyor. Ülkemizde oldukça çok satılan Hyundai Kona Elektrik ve Renault Zoe gibi modellerde önemli ölçüde fiyat indirimlerinin yaşanması bekleniyor. Yapılan düzenlemede motor gücünde 160 kW, vergiler hariç fiyat içinse 700 bin TL'lik sınır öne çıkıyor.

Elektrik otomobil fiyatları düşecek mi?

Yapılan düzenleme ile elektrkli araçların fiyatlarında bir miktar aşağı çekilme bekleniyor. Markaların satış fiyatlarını yakından takip ederek fiyat değişimleri hakkında daha hızlı bilgi sahibi olabilirsiniz.