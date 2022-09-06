Hüseyin Çevik Hoca kimdir? Hüseyin Çevik ne dedi? Hüseyin Çevik İsmailağa cemaatinden mi? soruları son zamanlarda pek çok internet kullanıcısı tarafından arama motorlarında sorulmaya başlandı. İslam yaşantısına dair sohbetleri ve videoları olan Hüseyin Çevik güncel olaylara dair yaptığı yorumlarla sosyal medyada sıkça yer almaya başladı. Hüseyin Çevik'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Hüseyin Çevik Hoca kimdir? Hüseyin Çevik ne dedi? Hüseyin Çevik İsmailağa cemaatinden mi? Son zamanlarda yaptığı yorumlar ve değerlendirmeler ile sıkça gündeme gelen Hüseyin Çevik'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dini bilgiler ve İslam yaşantısına dair sohbetler veren Hüseyin Çevik güncel olaylara dair yaptığı değerlendirmeler ile de son zamanlarda sıkça konuşuluyor.

Hüseyin Çevik Hoca kimdir?

Sosyal medyayı özellikle Youtube mecrasını etkili şekilde kullanan Hüseyin Çevik dini bilgiler ve İslam üzerine sohbetler veriyor.

Sohbet videolarında kendine has bir üslüp kullanan Hüseyin Çevik zaman zaman sosyal medayada yer alıyor.

Hüseyin Çevik Hoca Kastamonu'da dünyaya gelmiştir. Hüseyin Çevik aslen Kastamonuludur. İmam Hatip mezunu olan Hüseyin Çevik evli ve çocuk babasıdır.

Hüseyin Çevik'in sohbetlerinden ve açıklamalarından alınan kesitler sosyal medya platformlarında sık sık yer alıyor.

Hüseyin Çevik ne dedi?

İmam Hatipliler ile ilgili bir konserde yapmış olduğu yorum nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan şarkıcı Gülşen ile ilgili açıklama yapan Hüseyin Çevik şunları söyledi: "Ahlaksızlık almış başını gidiyor. Bugün şarkıcıların hepsi birbiriyle yarışıyor. Gülşen meselesini konuştuk geçen gün. Orada soyundu, burada soyundu, bayrak açtı rabbim onu hapse tıktı. Bir iki gün kaldı, neyse ne. Kaldı sonuçtu. O darlığı Allah ona gösterdi. Soyunmaya ne gerek var. Madem güzelsen yüzünü sergile, k…ı niye sergiliyorsun millete. Yüzünden piyasa yapamıyor musun da sahnelerde, kliplerde soyunuyorsun. El alemin adamını, sapığını yoldan çıkarıyorsun, utanmıyorsun. Ondan sonra ‘bu insanlar sapık' diyorsunuz. ‘İmam hatipli sapık diyor' bir de. Senden ala sapık mı var? Dertleri başka."