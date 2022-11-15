Ticaret Bakanlığı aldığı karar ile 2 Huggy Wuggy türü oyuncağın toplatılmasına karar verdi. Son zamanlarda çocuk ürünlerinde sıkça rastlanan karakterin oyuncakları da çıkmıştı. Peki Huggy Wuggy nedir, nasıl ortaya çıktı? Huggy Wuggy oyuncaklar neler, hangileri?

Çocuklar son zamanlarda "Huggy Wuggy" adlı oyuncaklara ilgi göstermeye başladı. Huggy Wuggy satışları da hem online platformlarda hem de bazı oyuncakçılarda başlamıştı. Bu gidişe Bakanlık el koydu ve Huggy Wuggy oyuncaklarının satışını durdurdu ve satılan ürünlerin de toplatılmasına karar verdi.

Huggy Wuggy nedir?

Poppy Playtime, Amerikalı bağımsız geliştirici MOB Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir hayatta kalma korku video oyununun karakteridir. Bir korku oyunun karakterinin çocuk oyuncağı olarak piyasaya sürülmesine uzmanlar sert tepki göstermişti. İnce dişleri ve büyük ağzı ile çocukların gelişimine olumsuz etki eden oyuncak için piyasadan toplatma kararı çıktı.

Huggy Wuggy nasıl ortaya çıktı?

Huggy Wuggy karakteri eski bir karakterdir ancak gelişen teknolojiyle birlikte mobil oyunlarla Huggy Wuggy karakteri de telefonlarda yerini aldı. 2022'den bu yana telefon oyunu olarak her eve giren Huggy Wuggy oyuncak karakteri olarak yapıldı. Oyun ise terk edilmiş bir oyuncak fabrikasında geçiyor ve oyuncu hayatta kalmaya çalışırken fabrikada bekleyen intikamcı oyuncaklar bulunuyor. Korkun oyunun korkunç bir karakterinin çocuk oyuncağı olarak sunulması "pes" dedirtmişti.

Huggy Wuggy oyuncaklar neler, hangileri?

2 tür Huggy Wuggy oyuncağının atışı yasaklandı. Riskli olduğu değerlendirilen ürünlerden alınan numunelerde iki ürünün "Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği" gerekliliğini karşılamadığı tespit edildi. Ayıraca ürünü satışını yapanlara da ciddi bir para cezası verileceği açıklandı.