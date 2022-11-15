Son zamanların oldukça popüler oyuncaklarından olan Huggy Wuggy adlı oyuncaklarla ilgili flaş bir karar alındı. 2 firma tarafından üretilen 'Huggy Wuggy' oyuncakları Ticaret Bakanlığı kararı ile toplatılacak. Ayrıca satın alınan ürünler de iade edilecek. Huggy Wuggy oyuncak yasaklandı mı? Huggy Wuggy nedir, neden yasaklandı? Huggy Wuggy iade edilecek mi? soruları ise ebeveynler tarafından sorulmaya başlandı. Peki Huggy Wuggy oyuncak para iadesi yapılacak mı?

Son zamanların oldukça popüler oyuncaklarından olan Huggy Wuggy adlı oyuncaklarla ilgili flaş bir karar alındı. 2 firma tarafından üretilen "Huggy Wuggy" oyuncakları Ticaret Bakanlığı kararı ile toplatılacak. Ayrıca satın alınan ürünler de iade edilecek. Huggy Wuggy oyuncak yasaklandı mı? Huggy Wuggy nedir, neden yasaklandı? Huggy Wuggy iade edilecek mi? soruları ise ebeveynler tarafından sorulmaya başlandı. Peki Huggy Wuggy oyuncak para iadesi yapılacak mı?

Çocukların elinde sıkça görmeye alışkıon olduğumuz "Huggy Wuggy" adlı oyuncaklarla ilgili önemli bir duyuru yapıldı.

Huggy Wuggy oyuncak yasaklandı mı?

Ticaret Bakanlığı iki firmanın ürettiği "Huggy Wuggy" oyuncaklarının sakıncalı olduğuna karar verdi ve toplatılması kararı alındı.Oyuncağın görüntüsü konusunda uzmanlarda uyarılar gelmişti. İnce keskin dişleri ile korkunç görüntüsü olan "Huggy Wuggy" piyasadan toplatılacak.

Huggy Wuggy nedir?

Huggy Wuggy korkunç görünümlü bir oyuncak türüdür. Huggy Wuggy oyuncaklar son zamanlarda çizgi film karakterlerini oyuncaklaştırlması ile çocukların evlerine kadar girdi. Ticaret Bakanlığı aldığı karar ile Huggy Wuggy oyuncaklarının toplatılmasına, satılmış olanların ise geri alınmasına karar verdi.

Huggy Wuggy neden yasaklandı?

Riskli olduğu değerlendirilen ürünlerden alınan numunelerde iki ürünün "Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği" gerekliliğini karşılamadığı tespit edildi.

Huggy Wuggy iade edilecek mi?

Alınan karar doğrultusunda bu ürünü alanlar ürünleri iade edebilecek ve para iadesi alabilecek. Ticaret Bakanlığı söz konusu Huggy Wuggy türü 2 ürün için "piyasaya arzının yasaklanması", "piyasadan toplatılması" ve "tüketicilerden geri çağırılması" kararı alındı. Bu ürünleri satanalara ise 123 bin 600 lira para cezası uygulanacak.