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TIMETURK / GENEL / Hırka-i Şerif Camisine nasıl gidilir? İETT otobüs, minibüs, metro ile Hırka-i Şerif'e nasıl gidilir? Hırka-i Şerif Cami nerede?

Hırka-i Şerif Camisine nasıl gidilir? İETT otobüs, minibüs, metro ile Hırka-i Şerif'e nasıl gidilir? Hırka-i Şerif Cami nerede?

Hırka-i Şerif Cami nerede? Hırka-i Şerif Camisine nasıl gidilir? İETT otobüs, minibüs, metro ile Hırka-i Şerif'e nasıl gidilir? 2 yıl aradan sonra kutsal emanet Hırka-i Şerif yeniden ziyarete açılacak. 22 Nisan Cuma gününden itibaren vatandaşların ziyaret edebileceği Hırka-i Şerif emaneti Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif Camii'nde saklanıyor. Hırka-i Şerif Camii'ne gitmek isteyenler otobüs ve minibüs ile nasıl ulaşım sağlayacaklarını araştırıyor.

1 Saat Önce
2022-04-20 14:44:57
Hırka-i Şerif Camisine nasıl gidilir? İETT otobüs, minibüs, metro ile Hırka-i Şerif'e nasıl gidilir? Hırka-i Şerif Cami nerede?

Hırka-i Şerif Cami nerede? Hırka-i Şerif Camisine nasıl gidilir? İETT otobüs, minibüs, metro ile Hırka-i Şerif'e nasıl gidilir? 2 yıl aradan sonra kutsal emanet Hırka-i Şerif yeniden ziyarete açılacak. 22 Nisan Cuma gününden itibaren vatandaşların ziyaret edebileceği Hırka-i Şerif emaneti Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif Camii'nde saklanıyor. Hırka-i Şerif Camii'ne gitmek isteyenler otobüs ve minibüs ile nasıl ulaşım sağlayacaklarını araştırıyor.

Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar kutsal emanetlere daha fazla ilgi gösterir oldu. Kovid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz yıllarda Hırka-i Şerif ziyaretlere kapatılmıştı. 2022 yılında alınan kararlar Hırka-i Şerif yeniden ziyaretlere açılacak. 22 Nisan Cuma günü ziyarete açılacak olan kutsal emaneti görmek için İstanbul ve Türkiye'nin her köşesinden insanlar geliyor. Peki bu kutsal emaneti görmek için Hırka-i Şerif Cami'ne nasıl gidilir?

Hırka-i Şerif Camisine nasıl gidilir?

Hırka-i Şerif Camii İstanbul'un merkezinde bulunan Fatih ilçesinde yer almaktadır. Fatih ilçesi ulaşım açısından oldukça zengindir. Hırka-i Şerif Camii'nin bulunduğu Atikali semtine hem otobüs ile, hem minibüs ile hem de kısa bir yürüme mesafesiyle metro ile ulaşım mümkün. Eminönü'nden yola çıkacak olanlar 38E numaralı otobüs ile Hırka-i Şerif Camisine ulaşabilirler. Ayrıca Yenikapı Metro hattıyla da Hırka-i şerif camisine ulaşmak mümkün.

İETT otobüs, minibüs, metro ve metrobüs ile Hırka-i Şerif'e nasıl gidilir?

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Hırka-i Şerif Camisine ulaşmak için aşağıdaki ulaşım hatlarından birini tercih edebilirsiniz. İETT otobüs hattını kullanarak Hırka-i Şerif'e kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte Hırka-i Şerif Camisi yakınlarından geçen İETT otobüsleri; 146T, 28, 336E, 35D, 36V, 38E, 39Y, 87

Metro ile Hırka-i Şerif'e nasıl gidilir?

Metro ile Hırka-i Şerif Camisine ulaşmak isteyenler M1A, M1B hatlarını kullanabilirler. Fatih istikametine giderek Emniyet durağında inmeliler.

Hırka-i Şerif yakınlarındaki Otobüs durakları

Şehit Ahmet Kara 3 dk yürüme
Yavuz Selim 5 dk yürüme
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 9 dk yürüme
İstanbul Emniyet Müd / Edirnekapı Yönü 9 dk yürüme

Fatih bölgesinde Hırka-i Şerif yakınlarındaki Minibüs / Dolmuş durakları

İstanbul Emniyet Müd. 9 dk yürüme

Fatih bölgesinde Hırka-i Şerif yakınlarındaki Metro durakları

Emniyet - Fatih 9 dk yürüme

Hırka-i Şerif Cammii hakkında

Hırkai Şerif Mahallesi, Akse­ki Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Hırka-i Şerîf Camii, Sultân Abdülmecid tarafından H.1267/M.1850 yılında Hz. Peygamber tara­fından Veysel Karanî'ye hediye edilen "Hırka"nın muhafaza edilmesi ve halkın daha ra­hat ziyaret etmesi gayesiyle yapılmıştır.

Veysel Karanî'nin vefatından sonra, kardeşi vasıtasıyla devam eden "Üveysi" sülâlesinin elinde kalan Hırka-i Şerîf, XVII. yüzyıl baş­larında Sultân I.Ahmed'in fermanı üzerine Şükrüllah Uveysî tarafından İstanbul'a geti­rilmiştir. Hırka-i Şerîf Camii yakınında bir eve yerleşerek "Hırka" ziyaretini burada baş­latmışlardır. Daha sonraları Veziri Âzam Çorlulu Ali Paşa (1670-1711) tarafından Hırkanın muhafazası için kagir bir hücre ile bitişiğin­de bir çeşme ve imaret inşâ ettirilmiştir.. Sul­tân I.Abdülhamid'de H.1195/M.1780 tarihin­de, şimdiki caminin kuzeyinde ve avlusun­da bulunan küçük kagir hücreyi inşâ ettire­rek ziyaretlerin burada yapılmasını sağlamış­tır. Bunları hırkanın şanına uygun görmeyen Sultân Abdülmecid, H.1268/1851 yılında bu­günkü camii inşâ ettirmiştir.

2022 Hırka-i Şerif ziyarete açıldı mı? Bu sene Hırka-i Şerif Ramazan'da açık mı, kapalı mı?
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