Hırka-i Şerif Camisine nasıl gidilir? İETT otobüs, minibüs, metro ile Hırka-i Şerif'e nasıl gidilir? Hırka-i Şerif Cami nerede?
Hırka-i Şerif Cami nerede? Hırka-i Şerif Camisine nasıl gidilir? İETT otobüs, minibüs, metro ile Hırka-i Şerif'e nasıl gidilir? 2 yıl aradan sonra kutsal emanet Hırka-i Şerif yeniden ziyarete açılacak. 22 Nisan Cuma gününden itibaren vatandaşların ziyaret edebileceği Hırka-i Şerif emaneti Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif Camii'nde saklanıyor. Hırka-i Şerif Camii'ne gitmek isteyenler otobüs ve minibüs ile nasıl ulaşım sağlayacaklarını araştırıyor.
2022-04-20 14:44:57
Hırka-i Şerif Cami nerede? Hırka-i Şerif Camisine nasıl gidilir? İETT otobüs, minibüs, metro ile Hırka-i Şerif'e nasıl gidilir? 2 yıl aradan sonra kutsal emanet Hırka-i Şerif yeniden ziyarete açılacak. 22 Nisan Cuma gününden itibaren vatandaşların ziyaret edebileceği Hırka-i Şerif emaneti Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif Camii'nde saklanıyor. Hırka-i Şerif Camii'ne gitmek isteyenler otobüs ve minibüs ile nasıl ulaşım sağlayacaklarını araştırıyor.
Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar kutsal emanetlere daha fazla ilgi gösterir oldu. Kovid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz yıllarda Hırka-i Şerif ziyaretlere kapatılmıştı. 2022 yılında alınan kararlar Hırka-i Şerif yeniden ziyaretlere açılacak. 22 Nisan Cuma günü ziyarete açılacak olan kutsal emaneti görmek için İstanbul ve Türkiye'nin her köşesinden insanlar geliyor. Peki bu kutsal emaneti görmek için Hırka-i Şerif Cami'ne nasıl gidilir?
Hırka-i Şerif Camisine nasıl gidilir?
Hırka-i Şerif Camii İstanbul'un merkezinde bulunan Fatih ilçesinde yer almaktadır. Fatih ilçesi ulaşım açısından oldukça zengindir. Hırka-i Şerif Camii'nin bulunduğu Atikali semtine hem otobüs ile, hem minibüs ile hem de kısa bir yürüme mesafesiyle metro ile ulaşım mümkün. Eminönü'nden yola çıkacak olanlar 38E numaralı otobüs ile Hırka-i Şerif Camisine ulaşabilirler. Ayrıca Yenikapı Metro hattıyla da Hırka-i şerif camisine ulaşmak mümkün.
İETT otobüs, minibüs, metro ve metrobüs ile Hırka-i Şerif'e nasıl gidilir?
İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Hırka-i Şerif Camisine ulaşmak için aşağıdaki ulaşım hatlarından birini tercih edebilirsiniz. İETT otobüs hattını kullanarak Hırka-i Şerif'e kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte Hırka-i Şerif Camisi yakınlarından geçen İETT otobüsleri; 146T, 28, 336E, 35D, 36V, 38E, 39Y, 87
Metro ile Hırka-i Şerif'e nasıl gidilir?
Metro ile Hırka-i Şerif Camisine ulaşmak isteyenler M1A, M1B hatlarını kullanabilirler. Fatih istikametine giderek Emniyet durağında inmeliler.
Hırka-i Şerif yakınlarındaki Otobüs durakları
Şehit Ahmet Kara 3 dk yürüme
Yavuz Selim 5 dk yürüme
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 9 dk yürüme
İstanbul Emniyet Müd / Edirnekapı Yönü 9 dk yürüme
Fatih bölgesinde Hırka-i Şerif yakınlarındaki Minibüs / Dolmuş durakları
İstanbul Emniyet Müd. 9 dk yürüme
Fatih bölgesinde Hırka-i Şerif yakınlarındaki Metro durakları
Emniyet - Fatih 9 dk yürüme
Hırka-i Şerif Cammii hakkında
Hırkai Şerif Mahallesi, Akseki Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Hırka-i Şerîf Camii, Sultân Abdülmecid tarafından H.1267/M.1850 yılında Hz. Peygamber tarafından Veysel Karanî'ye hediye edilen "Hırka"nın muhafaza edilmesi ve halkın daha rahat ziyaret etmesi gayesiyle yapılmıştır.
Veysel Karanî'nin vefatından sonra, kardeşi vasıtasıyla devam eden "Üveysi" sülâlesinin elinde kalan Hırka-i Şerîf, XVII. yüzyıl başlarında Sultân I.Ahmed'in fermanı üzerine Şükrüllah Uveysî tarafından İstanbul'a getirilmiştir. Hırka-i Şerîf Camii yakınında bir eve yerleşerek "Hırka" ziyaretini burada başlatmışlardır. Daha sonraları Veziri Âzam Çorlulu Ali Paşa (1670-1711) tarafından Hırkanın muhafazası için kagir bir hücre ile bitişiğinde bir çeşme ve imaret inşâ ettirilmiştir.. Sultân I.Abdülhamid'de H.1195/M.1780 tarihinde, şimdiki caminin kuzeyinde ve avlusunda bulunan küçük kagir hücreyi inşâ ettirerek ziyaretlerin burada yapılmasını sağlamıştır. Bunları hırkanın şanına uygun görmeyen Sultân Abdülmecid, H.1268/1851 yılında bugünkü camii inşâ ettirmiştir..
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