2022 Hırka-i Şerif ziyarete açıldı mı? Bu sene Hırka-i Şerif Ramazan'da açık mı, kapalı mı? Bereket ve mağfiret ayı Ramazan İslam dünyasına güneş gibi doğdu. Bu mübarek ayda kutsal emanetleri ziyaret etmek isteyenlerin sayısı oldukça fazla. Peygamber Efendimizin Hırka-i Şerif'inin ziyaretleri Kovid-19 salgını nedeniyle yasaklanmıştı. 2022 yılında Hırka-i Şerif ziyaretlerinin yeniden açılacağı açıklandı. Yapılan duyuruda 22 Nisan Cuma günü kutsal emanet Hırka-i Şerif vatandaşların ziyaretine dualar ile açılacak.

2022 Hırka-i Şerif ziyarete açıldı mı? Bu sene Hırka-i Şerif Ramazan'da açık mı, kapalı mı? Bereket ve mağfiret ayı Ramazan İslam dünyasına güneş gibi doğdu. Bu mübarek ayda kutsal emanetleri ziyaret etmek isteyenlerin sayısı oldukça fazla. Peygamber Efendimizin Hırka-i Şerif'inin ziyaretleri Kovid-19 salgını nedeniyle yasaklanmıştı. 2022 yılında Hırka-i Şerif ziyaretlerinin yeniden açılacağı açıklandı. Yapılan duyuruda 22 Nisan Cuma günü kutsal emanet Hırka-i Şerif vatandaşların ziyaretine dualar ile açılacak.

İslam dünyasına güneş gibi doğan Ramazan ayının yarısı geride kaldı. Bu mübarek ayda geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de Hırka-i Şerif Camii'nin açık olup omadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Daha önce yapılan açıklamalarda 2022 Ramazan ayında Hırka-i Şerif ziyaretlerinin kapalı olacağı belirtilmişti. Ancak son yapılan değişiklikle ziyaretlerin başlayacağı tarih belli oldu.

2022 Hırka-i Şerif ziyarete açıldı mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kutsal emanet Hırka-i Şerif ziyaretleri 2 yılıdr yapılamıyordu. Müslüman vatandaşlarımızın duygu dolu ziyaretleri bu sene yeniden başlayacak. Hırka-i Şerif'in muhafazasını üstlenen 59. kuşaktan torunu Barış Samir, "2 yıldır koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan Hırka-i Şerif'i yeniden ziyarete açmak için İstanbul Valiliği ile görüşme içerisindeydik. İstanbul Valiliğinin de desteğiyle bu sene 22 Nisan Cuma gününden 29 Nisan'a kadar Hırka-i Şerif'i vatandaşlarımıza 2 yılın ardından ziyarete açmaya karar verdik. Cuma günü saat 10.00'da yapılacak duanın ardından vatandaşlarımızı ziyarete almaya başlayacağız" dedi.

Bu sene Hırka-i Şerif Ramazan'da açık mı, kapalı mı?

2022 yılının Ramazan ayında Hırka-i Şerif ziyaretleri kapalıydı. Hırka-i Şerif ziyaretlerinin 22 Nisan'da başlamasına karar verildi. Kutsal emanet Hırka-i Şerif 22 Nisan Cuma gününden itibaren ziyarete açılacak.

Hırka-i Şerif

Hırka-i Şerif, Peygamber Efendimiz H.z. Muhammed'e (S.A.V) ait olan hırkadır. Efendimiz'in miraca çıkarken üzerinde bulunduğu ve vasiyeti üzerine Ali ve Ömer tarafından Veysel Karani'ye verilen kutsal emanettir. Hırka-i Şerif emaneti Hırka-i Şerif Camii'nde bulunuyor. .