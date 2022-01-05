Heterodoks nedir? Heterodoks ne demek? Heterodoks ekonomi politikaları neler? Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda yaptığı açıklamada 'Biz, ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar var.' demişti. Bakan Nebati'nin açıklamasından sonra Heterodoks'un kelime anlamı merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte ekonomide uygulanan heterodoks politikaların anlamı...

Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamasından sonra Heterodoks nedir? Heterodoks ne demek? Heterodoks ekonomi politikalar nelerdir? gibi sorular sıkça sorulmaya başlandı. Nebati MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Biz, ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar var." dedi. Yeni ekonomi modeline yönelik "Heterodoks" tanımını kullanan Nebati "Birilerinin bize söylediği ve öğrettiği şeyin dışına çıkıyoruz, bu yolda yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Heterodoks nedir?

Heterodoks sözcüğü, "farklı" anlamına gelen Yunanca heteros ve "öğreti, düşünce" anlamındaki doxa sözcüklerinden oluşur. Ana akımdan sapmış olan anlamına gelir. Bu kavram, dinî gruplar arasında kendilerini kutsal metne ve din kurucusunun gösterdiği yola en uygun davranan gruplar tarafından azınlıkta kalan gruplar için kullanılmıştır. Ancak heterodoks kabul edilen gruplar kendilerini heterodoks değil, aksine ortodoks (sahih) görürler.

Bu sözcük ayrıca, belirli bir düşünce, ideoloji alanında ana akıma bağlanmayıp merkezî iktidarın diliyle konuşmayan, farklılıklara açılan düşünme ve davranma biçimi diye de tanımlanabilir.

Heterodoks iktisat, geleneksel iktisat olarak anılan ve genellikle neoklasik iktisatla çelişen ya da ötesine geçen, ifşaatçılar tarafından temsil edilen, ana akım ekonominin dışında kabul edilen ekonomik düşünce okullarına atıfta bulunur. Bir parçası olarak neoklasik veya diğer ortodoks ekonomiyi içerebilen çeşitli ekonomik okulları ve metodolojileri dikkate almak anlamına gelir. Heterodoks iktisat, diğerleri arasında kurumsal, post-Keynesyen, sosyalist, Marksist, feminist, Gürcü, Avusturya, ekolojik ve sosyal ekonomi gibi çeşitli ayrı alışılmışın dışında yaklaşımları veya okulları ifade eder.

Heterodoks politikalar neler?

Ortodoks ekonomi politikaları genel kabul görmüş ekenomi politikaları anlamına gelir. Heterodoks ekonomi politikaları ise bunun tam tersidir. Heterodoks ekonomi politikalarında farklı yöntemler ele alınır.

Bakan Nebati'den "Heterodoks politikaları" açıklaması

Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati MÜSİAD Başkanlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi: Önemli bir yapısal dönüşümü sağladık. Ortodoks politikaları bıraktık, heterodoks politikalara yöneldik. Bu dönem herkesin kazandığı bir dönem olacak. Rahat olun. Getireceğimiz yeni enstrümanlarla üretim odaklı, imalat ve ihracata yönelik firmaları destekleyecek çalışmalarımız var. İhracatını artırmak isteyenleri sırtımızda taşıyacağız. Önemli kazanımların gerçekleşeceği bir dönem olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.