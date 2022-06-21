Hemşire Temmuz maaş farkı ne kadar? Hemşire-Ebe zamlı maaş farkı ne zaman yatar? Temmuz zammı 14-15 günlük maaş farkı kaç TL olur? soruları şu sıralar pek çok hemşire tarafından sorulmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan hemşireler de tıpkı diğer memurlar gibi maaşlarına Ocak ve Temmuz aylarında zamlı alıyor. Temmuz ayında maaşlarını zamlı alan hemşireler 14-15 günlük maaş farklarının ne kadar olacağını ve ne zaman yatacağını araştırmaya başladı.

Hemşire Temmuz maaş farkı ne kadar? Hemşire zamlı maaş farkı ne zaman yatar? Temmuz zammı 14-15 günlük maaş farkı kaç TL olur? soruları şu sıralar pek çok hemşire tarafından sorulmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan hemşireler de tıpkı diğer memurlar gibi maaşlarına Ocak ve Temmuz aylarında zamlı alıyor. Temmuz ayında maaşlarını zamlı alan hemşireler 14-15 günlük maaş farklarının ne kadar olacağını ve ne zaman yatacağını araştırmaya başladı.

Milyonlarca memur gibi Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda görevli sağlık çalışanları da Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Doktorlar, hemşireler, ebeler, teknisyenler, teknikerler 2022 Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını meakla beklemeye başladı. Memur maaşlarının belirleyen en önemli faktörlerden bir tanesi enflasyon farkıdır. TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon farkına göre memur maaşlarına yüzde 35 oranında zam kesinleşti. 4 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran enflasyon rakamları ile hemşire ve ebe maaşları da netlik kazanacak.

Hemşire Temmuz maaş farkı ne kadar?

TÜİK'in açıkladığı verilere göre 5 aylık enflasyon farkı ile memurların ve memur emeklilerinin zammı yüzde 28.14 fark ile yüzde 35.14'e yükseldi. Merkez Banksı Piyasa Katılımcılar Anketi'nde Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 37,7 oldu. Açıklanan bu tahmin eğer aşağı yuları doğru çıkarsa öğretmen maaşlarına Temmuz ayında yüzde 40.75 oranında zam yapılacak. Hemşire Temmuz maaş farkının belli olması için öncelikle maaş zam oranlarının netlik kazanması gerekiyor. 4 Temmuz'da hemşire maaşlarına yapılacak zam netleşecek.

Hemşire-Ebe zamlı maaş farkı ne zaman yatar?

Hemşire maaş farklarının Temmuz ayının sonunda yada Ağustos ayının başında hesaplara yatması bekleniyor.

Temmuz hemşire, ebe maaşı ne kadar olacak?

2022 Ocak ayında yapılan zammın ardından bir zam dönemi daha geldi. Hemşire ve ebe maaşlarına Temmuz ayında artış yapılacak. Tahminlere göre bir düzenleme olursa 8.351 TL olan bir hemşirenin maaşı 11 TL civarın yükselecek.