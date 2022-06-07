Hemşire Temmuz maaşı 2022 | Hemşire maaşı ne kadar oldu? Kademe kademe hemşire, ebe Temmuz maaş zammı ne kadar? (Lisans, Önlisans)

Hemşire Temmuz maaşı 2022 | Temmuz ayına yaklaşırken binlerce hemşire maaşlarında ne kadar artış olacağının hesaplamaya başladı. Hemşire maaşı ne kadar oldu? Kademe kademe hemşire, ebe Temmuz maaş zammı ne kadar? soruları şu sıralar pek çok lisans ve önlisans mezunu sağlıkçı tarafından sorulmaya başlandı. Ayrıca sağlık çalışanlarının özlük haklarını iyileştiren 14 maddelik yasanın da TBMM Başkanlığına sunulması sağlık çalışanlarını heyecanlandırdı.

Hemşire maaşı 2022 | Sağlık çalışanları maaşlarında artış yapılmasını uzun süredir talep ediyordu. AK Parti, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Önce şiddet cezalarını ağırlaştıran teklif, ardından da maaş artışlarına yönelik düzenleme Meclis'ten geçecek. 14 maddelik yeni yasa teklifi ile sağlık çalışanalrının maaşlarında iyileştirme de yapıalcak. 5 aylık neflasyon farkının da ortaya çıkmasıyla sağlık çalışanları Temmuz ayında maaşlarına yapıalcak zam oranını merak edip araştırmaya başladı.

Hemşire maaşı 2022

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde görev yapan binlerce hemşire 2022 yılı Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam geleceğini dört gözle beklemeye başladı. Yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle Ocak zamları eriyen hemşireler 2022 Temmuz ayında maaşlarında iyi bir artış olmasını bekliyor. 2022 yılının ilk 5 ayının enflayon farkı belli oldu.

Hemşire Temmuz maaşı ne kadar oldu?

Binlerce hemşire, ebe ve sağlık çalışanın gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak zam oranlarına çevrildi. 5 aylık sürede kamu personellerine en az yüzde 35 zam kesinleşti. Hemşire ve sağlık personeli Temmuz maaşı 4 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarıyla belirlenecek. Hemşire ve ebe maaşlarına en az yüzde 38 oranında zam yapılması bekleniyor.

Temmuz hemşire, ebe maaşı ne kadar olacak?

Mevcut maaşı 5.898 TL olan lisans mezunu 5/1 kademedeki hemşire maaşı ocak ayında gelen zamlardan sonra 8.351 TL olmuştu. Temmuz ayında hemşire maaşına en az yüzde 38 oranında zam yapılacağı düşünülürse hemşire maaşının 2022 Temmuz ayında 11 bin TL'yi geçmesi bekleniyor.

Sağlık personelinin geliri artacak

Sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordroyla ödenmesi temin edilecek. Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek. Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yapılacak iyileştirme, emekliliklerine de yansıyacak. Aile hekimlerinin temel ücretlerinde de artış yapılacak.

3600 ek gösterge ile hemşire emekli maaşı ne kadar oldu?

30 yıllık bir polis, hemşirenin emekli aylığında 1.390 lira artış olacak. İkramiyesi de 50 bin lira artacak.

Sağlıkçıların özlük haklarında iyileştirme

Sağlıkçıların özlük haklarında iyileştirilme yapılmasını öngören 14 maddelik yasa teklifi TBMM başkanlığına sunuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konmuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının MALİ VE ÖZLÜK haklarında önemli iyileştirmelerle sonuçlanacak İLK BÜYÜK ADIM atıldı." dedi.

Hemşire nedir?

Hemşirelik, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye odaklanan, ideal sağlık düzeyine ve yaşam kalitesine ulaştırmayı hedefleyen bir meslektir.

Hemşireler, yaşam kalitesini iyileştirmek ve hastanın ihtiyacı olan en doğru tıbbi bakımı verebilmek için doktorlar, hasta, hastanın ailesi ve diğer ekip üyeleriyle işbirliği içinde çalışarak bir bakım planı geliştirir. Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde klinik hemşire uzmanları ve hemşire pratisyenleri gibi gelişmiş pratisyen hemşireler, bireysel eyalet düzenlemelerine bağlı olarak sağlık sorunlarını teşhis eder ve ilaçlar ve diğer tedavileri reçete eder. Hemşireler, tıp pratisyenleri ve diyetisyenler gibi multidisipliner bir sağlık bakım ekibinin diğer üyeleriyle iş birliği yaparak veya bağımsız olarak hasta bakımını planlar.