Hemşire atama taban puanı | 2021 Hemşire atama KPSS puanı kaç? Hemşire atama en düşük ve en yüksek puan kaç? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atama bekleyen binlerce sağlık mezununa müjdeyi verdi. Erdoğan açıklamasında Sağlık Bakanlığı'na 40 bin personel alınacağını duyurdu. Atama bekleyen hemşireler de kendi branşlarında ne kadar atama olacağını ve atama taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki üniversite (lisans) lise hemşire atama taban puanları kaç?

Hemşire atama taban puanı | 2021 Hemşire atama KPSS puanı kaç? Hemşire atama en düşük ve en yüksek puan kaç? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atama bekleyen binlerce sağlık mezununa müjdeyi verdi. Erdoğan açıklamasında Sağlık Bakanlığı'na 40 bin personel alınacağını duyurdu. Atama bekleyen hemşireler de kendi branşlarında ne kadar atama olacağını ve atama taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki üniversite (lisans) lise hemşire atama taban puanları kaç?

Sağlık Bakanlığı'na 40 bin personel alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı personel alınına ilişkin açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Erdoğan'ın açıklamasından sonra atama bekleye nsağlıkçılar atanmak için kaç puana ihtiyacı olduğunu ve elindeki puan ile nerelere atanabileceklerini araştırmaya başladı.

Hemşire atama taban puanı

Koronavirüs pandemisi ile birlikte sağlık personeline olan ihtiyaç her zamankinden daha fazla oldu. Salgında ön cephede yer alan sağlıkçıların başında da hemşireler geliyor. Hemşireler atanmayaı beklerken 40 bin atama açıklaması ile sevindi. 2021 yılında atanmanın hayalini kuran hemşireler atama taban puanlarını araştırmaya başladı. 2020/14 alımlarında 12000 personel alımı yapıldı ve bunlardan 5950'si hemşire branşından gerçekleşti.

2021 Hemşire atama en düşük ve en yüksek puan kaç?

2020/14 atama taban puanlarına baktığımız zaman en yüksek atama puanı 93,280 olarak görüldü. En yüksek atama Çanakkale'ye gerçekleşti. En düşük atama ise 73,718 ile İstanbul'da yapıldı.

2021 Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman başlayacak?

TBMM'de basın mensuplarının Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman başlayacak? sorusuna Bakan Koca şöyle yanıt verdi “Sabredelim uzamayacak. Sayı netleşmedi ama zannediyorum bu ay içinde birkaç hafta içinde sayıyla ilgili hangi alanlarda kaç kişinin alınacağıyla ilgili açıklama yapılır.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.