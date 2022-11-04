Son zamanlarda Hayrettin Güngör'ün kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Hayrettin Güngör 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Hayrettin Güngör kimdir? Hayrettin Güngör hangi partiden? Kahramanmaraş Belediyesi hangi partili? soruları ise son zamanlarda pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. İşte Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün hayatı ve biyografisi...

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün kim olduğu zaman zaman vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve internette araştırılıyor. Hayrettin Güngör Kahramanmaraş milletvekili aday adayı olmuştur. Hayrettin Güngör 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Hayrettin Güngör kimdir? Hayrettin Güngör hangi partiden? Kahramanmaraş Belediyesi hangi partili? soruları da zaman zaman vatandaşlar tarafından soruluyor.

Hayrettin Güngör kimdir?

Hayrettin Güngör 1965 yılında Kahramanmaraş Göksun'da dünyaya gelmiştir. İlk orta ve lise eğitimin bu şehirde tamamlayan Hayrettin Güngör Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü kazandı ve bu bölümden 1987 yılında mezun oldu. Lisans diplomasının ardından yüksek lisans eğitimini de kamu yönetimi dalında yapan Hayrettin Güngör çalışma hayatında pek çok öenmli kurumda görev almıştır.

Mali Müşavirlik yaparak göreve başlayan Hayrettin Güngör T.Vakıflar Bankasında mali analist olarak çalıştı.

Ardından İçişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başladı. Stajyer Kontrolör, Kontrolör, Başkontrolör ve Kontrolörler Başkanı olarak görev yaptı.

Hayrettin Güngör aynı zamanda (2006-2009) yılları arasında Devlet Muhasebe Standartları Kurulu üyeliği de yaptı.

2016-2017 yıllarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2008-2018 yılları arasında Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

Hayrettin Güngör Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliğine atandı.

24 Haziran Genel Seçimlerinde AK Parti'den Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı oldu.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve eğitimci olan eşi Leyla hanımdan iki kız ve bir erkek çocuk babasıdır.

Hayrettin Güngör hangi partiden?

Hayrettin Güngör siyaset yaşantısına AK Parti'de devam ediyor. AK PArti milletvekili adayı olan Hayrettin Güngör daha sonra Kahramanmaraş Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

Hayrettin Güngör çok sayıda çalışmaya katkı sağladı. Kamu mali yönetim projesi ve yerel yönetimlerin yapılanması ile yeni büyükşehir belediyelerinin kurulmasını düzenleyen kanunun hazırlık çalışmalarında yer aldı ve Türkiye Belediyeler Birliği adına öneriler hazırladı. 64 ve 65. Hükümetler tarafından yürütülen belediyelerin sorunları ve öneriler çalışmasında aktif rol aldı ve Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri düzeyinde sunumlar yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi Uyum Komisyonunu (Yerel Yönetimler) çalışmalarında görev aldı.

“İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Sistemi”, “İl Özel İdaresi Mevzuatı”, “Belediye Bütçeleri Nasıl İzlenir?”, “Belediyenin Organları Meclis, Encümen ve Başkan”, “Belediye Teşkilatı ve Personel İstihdamı”, “Belediyelerde Borçlanma ve İktisadi Girişimler” ve “Belediyelerin Genel Bütçe Payları: Analiz-Sorunlar-Öneriler” isimli yedi kitabı ve çeşitli dergilerde yönetim ve yerel yönetimler üzerine yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Ayrıca kurum ve kuruluşların düzenlediği ulusal düzeyde çok sayıda eğitim seminerlerine çağrılı konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliğinin üye olduğu veya proje yürüttüğü uluslararası yerel yönetim örgütleri ve ülkelerin yurtdışında yapılan çok sayıda çalışma ve toplantılarına katıldı.

Kahramanmaraş Belediyesi hangi partili?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'nin adayı Hayrettin Güngör oyların % 67,60'ını alarak Belediye Başkanı seçildi. CHP'nin adayı Ali Öztunç ise oyların %27,28'ini alarak 2. oldu. Saadet Partisi adayı Mustafa Vahdet Sürücü ise oyların sadece %2,10'unu aldı.