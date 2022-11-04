Orhan Yıldız kimdir? Orhan Yıldız hangi partiden? Milletvekili mi?

Orhan Yıldız kimdir? Orhan Yıldız hangi partiden? Orhan Yıldız milletvekili mi? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Orhan Yıldız'ın kim olduğu son zamanlarda vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Aslen bir hukukçu olan Orhan Yıldız uzun bir dönem serbest avukatlık yaptıktan sonra AK Parti ile siyasete girdi. Orhan Yıldız 22. dönem AK Parti Artvin milletvekilliği yaptı. İşte Orhan Yıldız'ın hayatı ve biyografisi...

Orhan Yıldız kimdir? Orhan Yıldız hangi partiden? Orhan Yıldız milletvekili mi? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Orhan Yıldız'ın kim olduğu son zamanlarda vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Aslen bir hukukçu olan Orhan Yıldız uzun bir dönem serbest avukatlık yaptıktan sonra AK Parti ile siyasete girdi. Orhan Yıldız 22. dönem AK Parti Artvin milletvekilliği yaptı. İşte Orhan Yıldız'ın hayatı ve biyografisi...

Orhan Yıldız AK Parti'de siyaset yapmış ve Artvin milletvekilliği görevini üstlenmiştir. İşte Orhan Yıldız kimdir sorusunun yanıtı...

Orhan Yıldız kimdir?

Orhan Yıldız Artvin'de dünyaya geldi. 1962 yılında Kemal ve Elfa çiftinin çocukları olarak doğan Orhan Yıldız hukuk fakültesi mezunu hukukçu ve aynı zamanda siyasetçidir.

Orhan Yıldız ilk, orta ve lise eğitiminin ardından ünivrsite eğitimi için İstanbul'a gitti.

Yıldız İİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden lisans diplomasını aldı. Mezuniyetin ardından uzun bir dönem serbest avukat olarak görev yapan Orhan Yıldız daha sonra siyaset yaşantısına atıldı.

Orhan Yıldız siyasete AK Parti saflarında başladı ve doğduğu il olan Artvin'de milletvekili seçildi.

22. Dönem AK Parti Artvin milletvekilliği yapan Orhan Yıldız evli ve iki çocuk babasıdır.

İyi derecede İngilizce bilen Orhan Yıldız AK Parti'de öenmli görevleri üstlenmiştir.

Orhan Yıldız yasama çalışmaları

İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

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Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri (Mülga)

İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri

İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Soruşturması Önergeleri

İmzası Bulunan Meclis Soruşturması Önergeleri

İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırması Önergeleri

İmzası Bulunan Meclis Araştırması Önergeleri

İlk İmza Sahibi Olduğu Gensoru Önergeleri (Mülga)

İmzası Bulunan Gensoru Önergeleri (Mülga)

Genel Kurul Konuşmaları

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