Haydar Dümen öldü mü? Haydar Dümen kimdir? Haydar Dümen ölüm sebebi nedir? Ünlü psikiyatrist ve köşe yazarı Haydar Dümen'in hayatını kaybettiği açıklandı. Haydar Dümen yıllardır gazetelerde cinsel sağlık üzerine soruları yanıtlıyordu. Açıklamaları ve yorumları ile uzun süredir gündemden düşmeyen Haydar Dümen bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Peki Haydar Dümen'in ölüm nedeni nedir? Haydar Dümen neden öldü?

Haydar Dümen öldü mü? Haydar Dümen kimdir? Haydar Dümen ölüm sebebi nedir? Ünlü psikiyatrist ve köşe yazarı Haydar Dümen'in hayatını kaybettiği açıklandı. Haydar Dümen yıllardır gazetelerde cinsel sağlık üzerine soruları yanıtlıyordu. Açıklamaları ve yorumları ile uzun süredir gündemden düşmeyen Haydar Dümen bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Peki Haydar Dümen'in ölüm nedeni nedir? Haydar Dümen neden öldü?

Haydar Dümen'in hayatını kaybettiği açıklandı. Uzun süredir Posta Gazetesi'nde yazı yazan ve cinsel sağlık konusunda soruları yanıtlayan Haydar Dümen'in cenezesinin defnedildiği açıklandı.

Haydar Dümen öldü mü?

Ünlü yazar ve psikiyatrist Haydar Dümen hayatını kaybetti. Demirören Medya Grubu'ndan yapılan açıklamada, Dümen'in cenazesinin dün defnedildiği bildirildi.

Haydar Dümen ölüm sebebi nedir?

Yıllardır yazdığı yazılarla ve cinselsağlık alanındaki yorumları ile dikkatleri üzerine çeken Haydar Dümen'in ölüm nedeni belli oldu. Yapılan açıklamada Dümen'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Haydar Dümen 91 yaşındaydı.

Haydar Dümen kimdir?

Haydar Dümen, 15 Haziran 1930 yılında Uşak'ta dünyaya geldi. Haydar Dümen Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanıdır.

Haydar Dümen, Afyon Lisesi'nden 1948 yılında mezun olan Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Şubat 1955 yılında mezun olmuş, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı olmuştur. 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olmuş ve yazın çalışmalarına ağırlık vermiştir.

Posta Gazetesi'nde kendi alanı olan Haydar Dümen uzun yıllar cinsel sağlık alanında okuyucularının sorularını yanıtlamıştı.

Dümen, Türkiye'nin Güzin Abla'dan sonra en tanınmış dert dinleyen gazete köşe yazarıdır. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri farklı bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevaplamasından dolayı geniş bir okuyucu kitlesine sahiptir.

Haydar Dümen 11 Şubat'ta hayata 91 yaşında gözlerini yumdu.