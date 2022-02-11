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Haydar Dümen ölüm nedeni nedir? Haydar Dümen neden öldü? Haydar Dümen kaç yaşındaydı?

Haydar Dümen ölüm nedeni nedir? Haydar Dümen neden öldü? Haydar Dümen kaç yaşındaydı? Uzun yıllardır Posta Gazetesi'nde köye yazarlığı yapan Haydar Dümen'in hayatını kaybettiği açıklandı. Haydar Dümen cinsel yaşam konusunda okuyucularının sorularını yanıtlıyordu. Aynı zamanda psikiyatrist olan Haydar Dümen'in ölüm nedeni ise merak edilen bir başka konu. Peki Haydar Dümen niye öldü?

2 Saat Önce
2022-02-11 13:10:55
Haydar Dümen ölüm nedeni nedir? Haydar Dümen neden öldü? Haydar Dümen kaç yaşındaydı?

Haydar Dümen ölüm nedeni nedir? Haydar Dümen neden öldü? Haydar Dümen kaç yaşındaydı? Uzun yıllardır Posta Gazetesi'nde köye yazarlığı yapan Haydar Dümen'in hayatını kaybettiği açıklandı. Haydar Dümen cinsel yaşam konusunda okuyucularının sorularını yanıtlıyordu. Aynı zamanda psikiyatrist olan Haydar Dümen'in ölüm nedeni ise merak edilen bir başka konu. Peki Haydar Dümen niye öldü?

Haydar Düman hayatını kaybetti. Haydar Dümen'in ölüm nedeni ise merak edilmye başlandı. Cinsel sağlık konularında yorumları ve yazıları ile bilinen Haydar Dümen 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Haydar Dümen ölüm nedeni nedir?

Haydar Dümen'in bir süredir Kovid-19 tedavisi gördüğü belirtiliyodu. Dümen Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü isim, dün son yolculuğuna uğurlandı ve defnedildi.

Haydar Dümen neden öldü?

Haydar Dümn'in ölüm nedeni olarak Koronavirüs gösterildi. Koronavirüse bağlı gelişen rahatsızlıklardan dolayı Haydar Dümen hayatını kaybetti.

Acı haberi Coşkundeniz verdi

Mehmet Coşkundeniz, "Gazetemiz Posta'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın" dedi. .

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