Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan kimdir?

Hatayspor bu sezon Süper Lig'e yükseldi. Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı. Ömer Erdoğan'ı ve futbol kariyerini sizler için araştırdık...



1967'de Hatay'da kurulan Türk futbol kulübü olan Hatayspor bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Teknik direktörü Ömer Erdoğan olan futbol kulübü Maçlarını 25.000 kişilik Yeni Hatay Stadyumu'nda oynuyor. Bordo beyaz takımın süper lige çıkmasıyla birlikte teknik direktörü Ömer Erdoğan ilgi odağı oldu.

Ömer Erdoğan kimdir?

Ömer Erdoğan 3 Mayıs 1977'de Almanya'nın Kassel kentinde hayata gözlerini açtı. Kassel şehrinde Türk arkadaşlarıyla birlikte küçük yaşlarda futbol oynamaya başlayan Erdoğan 6-7 yaşlarında amatör bir takımda oynamaya başladı. Aynı takımda 17 yaşında profesyonel oldu. 18 yaşına geldiğinde ise Hamburg'un Saint Pauli takımına transfer oldu. Bir süre bu takımda oynadıktan sonra 1998-99 sezonunda teknik direktör Hikmet Karaman'ın isteğiyle Erzurumspor'a transfer oldu. Burada iki sezon görev alıp daha sonra takımdan ayrıldı. 2001-02 sezonunda Diyarbakırspor'a transfer olan Erdoğan iki sezon forma giydikten sonra Galatasaray'a transfer oldu. 2002-03 sezonunda teknik direktör Fatih Terim tarafından büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olan Erdoğan, Bülent Korkmaz ve Frank de Boer'in tercih edilmesinden dolayı daha çok yedeklerde kaldı. İlk yarıda birkaç maçın ardından oyuna girdi. İkinci yarıda Galatasaray takımında gençleştirme operasyonu başlatılınca bazı futbolcular kadro dışı kaldı ve Ömer Erdoğan düzenli olarak forma şansı buldu. Ancak Galatasaray'da Terim'in istifası ile göreve gelen Hagi, eski futbolcuları affetti ve Ömer Erdoğan tekrar yedeğe düştü. Sezon sonunda ise Galatasaray'dan ayrıldı.

Daha sonra Malatyaspor'a transfer olan Erdoğan, burada da iki sezon forma giydi. 2006-07 sezonundan önce Bursaspor'a transfer oldu ve orada kaptanlığa kadar yükseldi. A milli takıma da seçilen Erdoğan, 2013'de Bursa'da oynanan Bursaspor-Eskişehirspor maçı ile aktif futbol yaşantısına son vererek futbolu bıraktı.

30 Nisan 2003'te ilk defa Türkiye A2 ile Almanya'ya karşı giydiği maçta millî oldu. Türkiye A takıma ilk defa 27 Ağustos 2010'da aday kadroya çağrıldı.

Ömer Erdoğan 2020'den beri Hatayspor'un teknik direktörlüğünü üstlenmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.