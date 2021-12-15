Hasan Basri Yalçın kimdir? Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın nereli, ne iş yapıyor? Katıldığı televizyon programlarında gündeme dair yaptığı çarpıcı yorum ve açıklamalarla dikkatleri çeken Hasan Basri Yalçın'ın kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyasal Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olan Hasan Basri Yalçın aynı zamanda gazetelerde köşe yazarlığı da yapmaktadır. İşte Hasan Basri Yalçın'ın hayatı ve biyografisi...

Hasan Basri Yalçın kimdir? Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın nereli, ne iş yapıyor? Katıldığı televizyon programlarında gündeme dair yaptığı çarpıcı yorum ve açıklamalarla dikkatleri çeken Hasan Basri Yalçın'ın kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyasal Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olan Hasan Basri Yalçın aynı zamanda gazetelerde köşe yazarlığı da yapmaktadır. İşte Hasan Basri Yalçın'ın hayatı ve biyografisi...

Televizyon kanllarında katılıdğı programlarda gündeme dair çarpıcı tespitlerde bulunan Hasan Basri Yalçın'ın kim olduğu izleyiciler tarafından son zamanlarda sıkça araştırılıyor. Hasan Basri Yalçın'ın hangi partiden olduğu da merak ediliyor. Yalçın İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyasal Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. Yalçın aynı zamanda SETA Strateji Araştırmaları Direktörüdür ve bir çok gazetede köşe yazarlığı da yapmaktadır.

Hasan Basri Yalçın kimdir?

Hasan Basri Yalçın 1973 yılında dünyaya geldi.

Hasan Basri Yalçın Akademisyen, uluslararası ilişkiler doçenti, yazar, STK yöneticisidir.

İlk ve orta eğitimini İsanbul'da tamamlayan Hasan Basri Yalçın İstanbul Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde eğitimine devam etti. Bu eeğitiminin ardından Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

2011 yılında University Cincinnati'de Siyaset Bilimi alanında “The Strugle of Autonomy: A Realist Theory of İnternational Relations” tez çalışmalarıyla doktorasını tamamladı.

2011 yılında yurt dışında eğitimini tamamlayarak 2012 yılında ABD'den Türkiye'ye dönüş yapmıştır.

Yazar aynı zamanda Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfında bilim insanı, araştırmacı ve analist uzman olarak görev yapmakta, günlük gazetelerde köşe yazıları yazmaktadır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyasal Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir ve SETA Strateji Araştırmaları Direktörüdür.

2018 yılında Sabah ailesine katılan Hasan Basri Yalçın, Sabah Gazetesi bünyesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. TRT 1'de Enine Boyuna adlı programa yorumcu olarak katkıda bulunmaktadır.

Herkesin İmam Hatip mezunu olduğu muhafazakar bir ailede yetişen, imam-hatip okulu öğretmeni bir babanın oğlu olan Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, evli ve Mehmet Fatih ile Ömer Burak adlarında iki oğul babasıdır. Seyahat etmeyi ve motosiklet kullanmayı çok sevmektedir.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfında bilim adamı, aynı zamanda araştırmacı ve analist uzmanı olarak görev yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.