Hangi ürünlerde KDV indi? Temel ihtiyaç maddeleri neler? Bebek bezi indireme girecek mi? Bebek bezleri ucuzlayacak mı?

Hangi ürünlerde KDV indi? Temel ihtiyaç maddeleri neler? KDV indirimi yapılan Bebek bezi indireme girecek mi? soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan temel ihtiyaç maddelerinde KDV oranının yüzde 18'den 8'e indirileceğini açıkladı. Hayat pahalılığı ile mücadele eden vatandaşlar hangi ürünlerde KDV indirimi olacağını merak edip araştırmaya başladı. İşte KDV oranı düşen temel ihtiyaç ürünleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamalarla vatandaşları yehecanlandırdı. Erdopan geçtiğimizz günlerde gıda ürünlerinde KDV indirimi yapıldığını açıklamıştı. Şimdi ise pek çok temel ihtiyaç ürünlerinde KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e indirildiği duyuruldu.

Hangi ürünlerde KDV indi?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili STK ve sektörlerle yakın istişare içinde bulunarak KDV düzenlemesi hazırladığını duyurdu. Erdoğan açıklamasında "Şimdi de deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık." dedi.

Temel ihtiyaç maddeleri neler?

Temelihtiyaç maddeleri genellikle gıda dışında kalan vatandaşların yaşamı için olmazsa olmaz ürünler olarak tanımlanabilir. Temizlik ürünleri, deterjanlar, zasunlar, şampuanlar ve tuvalet kağıtları temel ihtiyaç maddeleri ürünlerine örnek gösterilebilri.

KDV indirimi yapılan Bebek bezi indireme girecek mi?

Erdoğan açıklamasında temel ihtiyaça maddesi ürünlerinde KDV indirimi olacağını duyurdu. KDV indirimi market satış fiyatlarına bir kaç gün içinde yansıması bekleniyor. Dolayısıyla bebek bezinde de yüzde 10 oranında indirim bekleniyor.

Ev fiyataları ucuzlayacak mı?

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan "Satın alınan konut nerede olursa olsun metrekaresine göre d eğişen aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır. Net alanı 150 metre kareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir. Bu büyüklüğü aşan konutlarda ilk 150 metrede yüzde 8, aşan konutlarda yüzde 18 KDV uygulanacaktır. Afet riski alanlarında 150 metreye kadar yüzde 1, aşan kısmında yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır. Arsa ve arazinin KDV oranını yüzde 8'e indiriyoruz." dedi.

Hangi ürünlerde KDV indirimi olacak?

Temel ihtiyaç maddeleri ve yeme içme hizmetlerinde KDV indirimleri uygulanacağını duyuran Erdoğan, 'Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık. Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz.' ifadelerini kullandı. .