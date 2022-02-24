Hangi ülkeler NATO üyesi? NATO'ya üye kaç ülke var? NATO üyesi ülkeler hangileri? Ukrayna NATO üyesi mi? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına başta ABD ve NATO olmak üzere pek çok ülkeden tepki geldi. Rusya'ya yaptırım haberlerinin de peş peşe geldiği şu günlerde NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada 'Müttefikler, Rusya'yı mümkün olan en güçlü şekilde diplomasi yolunu seçmeye, Ukrayna ve çevresindeki devasa askeri birikimini derhal tersine çevirmeye ve uluslararası yükümlülüklerine ve taahhütlerine uygun olarak Ukrayna'dan güçlerini çekmeye çağırıyor.' dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş başlatması bölgedeki gerginliği zirve noktasına taşıdı. Bölge ülkelerden saldırlara peş peşe tepkiler gelirken Rusya Ukrayna'ya ikinci hava dalgasını başlattı. Füzelerle geçekleşen saldırılar nedeniyle Ukrayna halkı büyük tedirginlik yaşıyor. NATO'dan da bölgede yaşanan son olaylara ilişkin açıkklama geldi. NATO'nun resmi internet sayfasından yayınlanan açıklamada; ‘'Genel Sekreter Jens Stoltenberg Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tam saygısını yeniden teyit etti. Donetsk ve Luhansk, Ukrayna'nın bir parçasıdır. Moskova, ayrılıkçılara mali ve askeri destek sağlayarak doğu Ukrayna'daki çatışmayı körüklemeye devam ediyor. Ayrıca Ukrayna'yı bir kez daha işgal etmek için bahane üretmeye çalışıyor. NATO, uluslararası kabul görmüş sınırları içinde Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemektedir. Müttefikler, Rusya'yı mümkün olan en güçlü şekilde diplomasi yolunu seçmeye, Ukrayna ve çevresindeki devasa askeri birikimini derhal tersine çevirmeye ve uluslararası yükümlülüklerine ve taahhütlerine uygun olarak Ukrayna'dan güçlerini çekmeye çağırıyor'' ifadeleri kullanıldı.

NATO'ya üye kaç ülke var?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Antlaşması'nın imzalanması ile kuruldu. Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 30 üye ülkeden oluşan uluslararası bir ittifaktır.

Hangi ülkeler NATO üyesi?

30 üye ülkenin ikisi Kuzey Amerika'da (Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada), yirmi sekizi ise Avrupa'da yer almaktadır. İzlanda dışında her ülkenin ordusu bulunmaktadır. NATO üyesi üç ülke (ABD, Birleşik Krallık ve Fransa) nükleer silaha sahiptir. Başlangıçta 12 ülkenin kurucu ülke olarak kurduğu örgüte, En son 27 Mart 2020'de Kuzey Makedonya katılmıştır. İşte NATO üyesi ülkeler...

BİRLEȘİK DEVLETLERİ (1949)

BELÇİKA (1949)

BİRLEȘİK KRALLIK (1949)

DANİMARKA (1949)

FRANSA (1949)

HOLLANDA (1949)

İTALYA (1949)

İZLANDA (1949)

KANADA (1949)

LÜKSEMBURG (1949)

NORVEÇ (1949)

PORTEKİZ (1949)

TÜRKİYE (1952)

YUNANİSTAN (1952)

ALMANYA (1955)

İSPANYA (1982)

ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

MACARİSTAN (1999)

POLONYA (1999)

BULGARİSTAN (2004)

ESTONYA (2004)

LETONYA (2004)

LİTVANYA (2004)

ROMANYA (2004)

SLOVAKYA (2004)

SLOVENYA (2004)

ARNAVUTLUK (2009)

HIRVATİSTAN (2009)

KARADAǦ (2017)

KUZEY MAKEDONYA (2020)

NATO nedir?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 18 ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî ittifaktır.

Örgüt üyeleri herhangi bir dış güçten gelebilecek saldırıya karşı ortak savunma yapmaktadır. NATO'nun merkezi, örgütün Kuzey Amerika ve Avrupa'daki 30 üyesinden biri olan Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunmaktadır. 21 ülke NATO'nun "Barış İçin Ortaklık" adlı girişiminde yer alırken 15 ülke kurumlaşmış diyalog programlarına dâhildir. Tüm NATO üyelerinin toplam askerî harcaması, dünyadaki savunma harcamalarının %70'inden fazladır. Üyelerin savunma harcamalarının GSYİH'lerinin %2'si kadar olması gerekmektedir.

NATO, Kore Savaşı üye ülkeleri harekete geçirene ve yüksek rütbeli iki Amerikalı komutanın yönlendirmesiyle birleşik bir askerî yapı kurulana kadar siyasi bir ortaklıktan ötesi değildi. Soğuk Savaş süreci, 1955'te kurulan Varşova Paktı'na üye ülkelerle çekişmelere yol açtı. Avrupa ülkeleri ile ABD arasındaki ilişkilerin gücü üzerindeki şüpheler, bağımsız Fransız nükleer caydırıcılığına ve 1966'da Fransa'nın NATO'nun askerî kanadından çekilmesine yol açan NATO savunmasının olası bir Sovyet işgaline karşı güvenilirliğine olan şüpheler ile birlikte zaman zaman artış gösterdi. 1989'da Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra örgüt, Yugoslavya'nın dağılması sürecine karıştı ve ilk askerî müdahalelerini 1992-1995 yıllarında Bosna-Hersek'te ve daha sonra 1999'da Yugoslavya'da gerçekleştirdi. Politik olarak ise eski Varşova Paktı ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmaya çalıştı. Bu ülkelerin bir kısmı 1999 ve 2004'te ittifaka katıldı.

Kuzey Atlantik Antlaşması'nın örgüte üye ülkelerin silahlı bir saldırıya uğrayan herhangi bir üye ülkeye yardım etmelerini öngören 5. maddesi, NATO tarihinde ilk ve tek kez 2001'deki 11 Eylül saldırılarından sonra uygulandı. Gerçekleştirilen bu saldırıların ardından askerler, NATO liderliğindeki ISAF'in emrinde Afganistan'a konuşlandırıldı. Örgüt aralarında Irak'a eğitmen yollanması, korsanlığa karşı operasyonların desteklenmesi ve 2011'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1973 sayılı kararı uyarınca Libya üzerinde uçuşa yasak bölgenin uygulanması gibi çeşitli ek rollerde yer aldı. NATO üyelerini istişareler için toplantıya çağıran daha az etkili 4. madde, Türkiye tarafından 2003'te Irak Savaşı sırasında, 2012'de Suriye İç Savaşı sırasında silahsız bir Türk F-4 keşif jetinin düşürülmesinin ve Suriye'den Türkiye'ye havan topu atılmasının ardından ve 2015'te Irak ve Şam İslam Devleti'nin ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik tehditleri nedeniyle ve Polonya tarafından 2014'te Rusya'nın Kırım'a müdahalesinden sonra olmak üzere toplamda beş kere uygulandı.