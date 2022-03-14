Hangi sigaralara zam geldi? Sigaraya zam mı yapıldı? 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar? Sigara tiryakilerini yakından ilgilendiren bir zam duyurusu geldi. Döviz fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareketin ardından bir tütün ürünleri grubu fiyatlarını artırma karar aldı. İşte zam gelen sigara markaları ve güncel fiyatları...

Hangi sigaralara zam geldi? Sigaraya zam mı yapıldı? 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar? Sigara tiryakilerini yakından ilgilendiren bir zam duyurusu geldi. Döviz fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareketin ardından bir tütün ürünleri grubu fiyatlarını artırma karar aldı. İşte zam gelen sigara markaları ve güncel fiyatları...

Sigara zamlarına ilişkin duyuru sosyal medyadan yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunun sigaraya 2 TL zam yaptığını açıkladı. İşte zam yapılan sigara markaları ve yeni fiyatları...

Hangi sigaralara zam geldi?

Döviz kurlarında yaşanan yükselişten sonra sigara fiyatlarına zam kararı geldi. Zam sadece Philip Morris grubu için yapıldı. İşte zam gelen sigara markaları ve güncel fiyatları...

Sigaraya ne kadar zam geldi?

Sigaraya gelen zamları Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medyadan duyurdu. Aybaş, paylaştığı listelerle yeni fiyatları duyurdu. P.M. grubuna yapılan 2 liralık zam sonrası grubun en ucuz sigarası 23,50 TL, en pahalısı ise 27,50 TL oldu.

L&M 23,50 TL'ye çıktı.

Chesterfield 23,50 TL'ye çıktı.

Lark 24 TL'ye çıktı.

Muatti Blu 24 TL'ye çıktı.

Muatti 25 TL'ye çıktı.

Marlboro Touch 26 TL'ye çıktı.

Marlboro Red 27 TL'ye çıktı.

Parliament 27,50 TL'ye çıktı.

Hangi sigara markalarına zam geldi?

Mart 2022 zammında ttm sigara markalarına zam gelmedi. Zam P.M. grubuna geldi. Philip Morris grubunda en ucuz sigara 23,50 TL oldu.

Marlboro

Longbeach

L&M

Philip Morris

Bond Street

Chesterfield

Parliament

Lark

A-Mild

Morven Gold

Muratti

DJI Sam Soe

Multifilter

Virginia Slims

Sigarayı bırakmak mümkün

Sigarayı bırakmak için ücretsiz hizmet veren Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine başvurabilir, 115 YEDAM Danışma hattından destek alabilirsiniz. YEDAM Danışma Hattındaki çağrılar, alanda uzman kişiler tarafından cevaplandırılmaktadır. Bağımlılık ve bırakma süreci hakkında aklınıza takılan soruları sorabilir, süreçle ilgili uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz. Sabah 09.00 ile gece 00.00 arasında hizmet veren danışma hattımız; bağımlı kişilere, ailelerine ve bağımlılık hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkese destek vermektedir.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) 15 yaş üzeri tütün bağımlısı (sigara, nargile, e sigara, IQOS) olan kişilere ücretsiz ayaktan rehabilitasyon desteği vermektedir. Alanında uzman psikologlar tarafından tütün bağımlılığı şiddetiniz saptanarak müdahaleler yapılmaktadır. Tütünü bırakmadan önce, bırakma aşamasında ve bıraktıktan sonraki süreçlerde YEDAM'dan psikolojik destek alabilirsiniz.

Talebiniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda destek alabilmeniz için ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirme yapılmaktadır.