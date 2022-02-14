DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Valentine's day ne demek? Aziz Valentine kimdir?
Borsa günü düşüşle tamamladı
Çaykur Rizespor - Başakşehir FK maçı ne zaman saat kaçta? Çaykur Rizespor - Başakşehir FK hakemi ve ilk 11'ler
Ayhan Aşan kimdir? kaç yaşında? Nereli?
KDV indirimi zeytin/zeytinyağı fiyatlarına da yansıdı
Çip satışlarında rekor kırıldı
OGS nedir? OGS neden kaldırıldı? OGS iptal mi oldu?
Türkiye ile BAE arasında 13 anlaşma imzalandı
'Dilerim Ukrayna bunları kullanmak zorunda kalmaz'
MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Necati Şaşmaz'ın yeni projesi ne? Necati Şaşmaz yeni dizisi
Rus medyası Ukrayna krizine nasıl bakıyor?
Hangi ilaçlara zam geldi? İlaç zammı yüzde kaç? Ağrı kesici, antibiyotik, şeker ilacına zam geldi mi?
Süper Lig 26. hafta maçları | Bu hafta hangi maçlar var? Bu hafta kim kiminle oynuyor?
İlaca zam mı geldi? 2022 ilaç fiyatları arttı mı? İlaca ne kadar yüzde kaç zam yapıldı?

TIMETURK / GENEL / Hangi ilaçlara zam geldi? İlaç zammı yüzde kaç? Ağrı kesici, antibiyotik, şeker ilacına zam geldi mi?

Hangi ilaçlara zam geldi? İlaç zammı yüzde kaç? Ağrı kesici, antibiyotik, şeker ilacına zam geldi mi?

Hangi ilaçlara zam geldi? İlaç zammı yüzde kaç? Ağrı kesici, antibiyotik, şeker ilacına zam geldi mi? Döviz kurlarında yaşanan yükseliş ilaç fiyatlarına zam olarak yansıdı. İlaç fiyatlarına ortalama yüzde 37 oranında bir zam geldi. Zamlı fiyatlar 5 gün sonra yanı 19 Şubat'ta devreye girecek. Açıklama Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan (TİTCK) geldi.

1 Saat Önce
2022-02-14 17:34:43
Hangi ilaçlara zam geldi? İlaç zammı yüzde kaç? Ağrı kesici, antibiyotik, şeker ilacına zam geldi mi?

Hangi ilaçlara zam geldi? İlaç zammı yüzde kaç? Ağrı kesici, antibiyotik, şeker ilacına zam geldi mi? Döviz kurlarında yaşanan yükseliş ilaç fiyatlarına zam olarak yansıdı. İlaç fiyatlarına ortalama yüzde 37 oranında bir zam geldi. Zamlı fiyatlar 5 gün sonra yanı 19 Şubat'ta devreye girecek. Açıklama Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan (TİTCK) geldi.

Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket akaryakıttan gıda ürünlerine kadar pek çok ürünün de fiyatlarının armasına neden oldu. Son olarak ilaçlara da kur düzenemesi yapıldı.

Hangi ilaçlara zam geldi?

Döviz kuru güncellemesi ile birlikte 100 TL'lik bir ilacın yaklaşık olarak 137 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Zamların yüzde 37 oranında olduğu ifade edildi.

İlaç zammı ne zaman uygulanacak?

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından duyrulan zamlı tarife 19 Şubat'tan itibaren uygulanacak.

İlaca zam mı geldi 2022

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu açıklamasında şunları belirtti:

“14 Şubat 2022 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu'nda; Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2'nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2022 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değeri 4,5786 TL'den 6,2925 TL'ye artırılmıştır.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2'nci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 15,80 TL ve 8,26 TL değerleri, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2'nci maddesinin onuncu fıkrası gereği Avro değerinde yapılan değişiklik oranında artırılarak 21,71 TL ve 11,35 TL olarak güncellenmiştir.

Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski Avro değerine bölündükten sonra yeni Avro değeri ile çarpılarak hesaplanması, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın Geçici Maddesinin ikinci fıkrası hükmünce bu kararın kararın ilanından itibaren 5 gün sonrası geçerli olması, kararları alınmıştır.”

İlaca zam mı geldi? 2022 ilaç fiyatları arttı mı? İlaca ne kadar yüzde kaç zam yapıldı?
İLİŞKİLİ HABERİlaca zam mı geldi? 2022 ilaç fiyatları arttı mı? İlaca ne kadar yüzde kaç zam yapıldı?
.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş