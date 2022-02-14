Hangi ilaçlara zam geldi? İlaç zammı yüzde kaç? Ağrı kesici, antibiyotik, şeker ilacına zam geldi mi? Döviz kurlarında yaşanan yükseliş ilaç fiyatlarına zam olarak yansıdı. İlaç fiyatlarına ortalama yüzde 37 oranında bir zam geldi. Zamlı fiyatlar 5 gün sonra yanı 19 Şubat'ta devreye girecek. Açıklama Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan (TİTCK) geldi.

Hangi ilaçlara zam geldi? İlaç zammı yüzde kaç? Ağrı kesici, antibiyotik, şeker ilacına zam geldi mi? Döviz kurlarında yaşanan yükseliş ilaç fiyatlarına zam olarak yansıdı. İlaç fiyatlarına ortalama yüzde 37 oranında bir zam geldi. Zamlı fiyatlar 5 gün sonra yanı 19 Şubat'ta devreye girecek. Açıklama Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan (TİTCK) geldi.

Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket akaryakıttan gıda ürünlerine kadar pek çok ürünün de fiyatlarının armasına neden oldu. Son olarak ilaçlara da kur düzenemesi yapıldı.

Hangi ilaçlara zam geldi?

Döviz kuru güncellemesi ile birlikte 100 TL'lik bir ilacın yaklaşık olarak 137 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Zamların yüzde 37 oranında olduğu ifade edildi.

İlaç zammı ne zaman uygulanacak?

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından duyrulan zamlı tarife 19 Şubat'tan itibaren uygulanacak.

İlaca zam mı geldi 2022

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu açıklamasında şunları belirtti:

“14 Şubat 2022 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu'nda; Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2'nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2022 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değeri 4,5786 TL'den 6,2925 TL'ye artırılmıştır.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2'nci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 15,80 TL ve 8,26 TL değerleri, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2'nci maddesinin onuncu fıkrası gereği Avro değerinde yapılan değişiklik oranında artırılarak 21,71 TL ve 11,35 TL olarak güncellenmiştir.

Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski Avro değerine bölündükten sonra yeni Avro değeri ile çarpılarak hesaplanması, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın Geçici Maddesinin ikinci fıkrası hükmünce bu kararın kararın ilanından itibaren 5 gün sonrası geçerli olması, kararları alınmıştır.”