Hangi besinler boy uzatıyor?

Boy uzaması genetik faktörlere, beslenme ve yaşam tarzına bağlıdır. Siz de çocuğunuzun beslenme alışkanlıklarını düzenleyerek daha uzun boylu olmasını sağlayabilirsiniz. Peki hangi besinler boyun daha fazla uzamasına yardımcı oluyor? Bu sorunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz...



Boy uzaması yirmili yaşların sonuna kadar devam eder. Kişinin genetik faktörleri, beslenme tarzı ve yaşam şekli boyun ne kadar uzayacağını belirler. Çocukluk ve ergenlik döneminde beslenme tarzına dikkat edilerek ve boy uzatan besinleri daha sık ve düzenli bir şekilde tüketerek boyun daha fazla uzaması sağlanabilir.

Hangi besinler boyun uzamasına yardımcı oluyor?

Süt - Boy uzamasına en fazla etkisi olan mineral hiç şüphesiz kalsiyumdur. Süt ve süt ürünlerinde bol miktarda kalsiyum içerir. Dolayısıyla süt ve süt ürünleri tüketilerek boyun daha fazla uzamasına destek olunabilir.

Beyaz peynir - Beyaz peynir diğer süt ürünlerine nazaran çok daha fazla miktarda kalsiyum içerir. Kahvaltılara dahil edeceğiniz tam yağlı beyaz peynir sayesinde çocuğunuzun daha uzun boylu olmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Palamut - Palamut içeriğindeki faydalı yağlar sayesinde kemik ve kemik uçlarının gelişimine olumlu katkılarda bulunur. Ayrıca ton balığı, uskumru ve somon da tıpkı palamut gibi kemik gelişimine katkıda bulunan yağlardan içerir. Bu balıklardan bir tanesini her hafta düzenli olarak tüketirseniz boy uzamasına katkı sağlayabilirsiniz.

Hindi ve tavuk eti - Tavuk eti bol miktarda protein içerir. Protein boy uzamasına yardımcı olur. Tavuk ve hindi etindeki protein sayesinde kas ve dokular gelişim gösterir.

Kırmızı et - Kırmızı et de önemli derecede protein içeriği sayesinde boyun uzamasına yardımcı besinlerdendir.

Nişasta - Nişasta vücudun temel enerji kaynağından birisidir. Ergenlik dönemindeki çocukların nişasta bazlı besinleri tüketmesi çok mühimdir.

Yumurta - Yumurta da iyi bir protein kaynağıdır. Yumurtanın beyaz kısmı %100 oranında protein içerir. Yumurta aynı zamanda insan vücudu için çok önemli olan B2 vitamini de içeriğinde barındırır. Bu vitamin hücrelerin vazifelerini destekler ve işlevi artırır.

Soya - Soya da yüksek miktarda protein içerir. Bu sayede kemik gelişimine ve uzamasına önemli katkılar sağlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.