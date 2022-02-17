Hangi belediyelerde suya indirim yapıldı? Suya ne kadar indirim yapıldı? Hangi illerde su faturasında indirime gidildi? Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada AK Partili belediyelerde suya indirim yapılacağını açıkladı. Yaşadığı illerde s -uya ne kadar indirim yapıldığını merak eden vatandaşlar su indiriminin hangi illerde yapıldığını da araştırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşları ilgilendiren çok öenmli açıklamalarda bulundu. Erdoğan su faturalarında KDV indirimi yapılacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasından sonra vatandaşlar Hangi belediyelerde suya indirim yapıldı? Suya ne kadar indirim yapıldı? Hangi illerde su faturasında indirime gidildi? sorularına yanıt araştırmaya başladı.

Suya ne kadar indirim yapıldı?

Erdoğan AK Partili belediyelere seslendi. Erdoğan belediyelerin suya indirim yapmasını istedi ve bu indirimin en az yüzde 7'lik KDV indirimi kadar olması gerektiğini ifade etti.

Hangi belediyelerde suya indirim yapıldı?

Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "AK Partili belediyelere çağrıda bulunmak istiyorum. Su tarifelerinde biz en ana muhalefetiz ne şuyuz, ne buyuz. En az KDV indirimi kadar şartları uygun olanlar bunun üzerinde indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır. Vatandaşımızın bu noktada huzurunu istiyoruz. 'Suya ve ekmeğe indirim getireceğiz' demişlerdi."

Hangi illerde su faturasında indirime gidildi?

"AK Parti'li belediyelerin olduğu yerlerde su tarifesinde en az yüzde 7 indirim yapacağız." diyen Erdoğan vatandaşlara müjdeyi verdi.